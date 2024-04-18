Taksiciler, 5 yerinden bıçaklanarak öldürülen meslektaşları için konvoy yaptı

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Olay, saat 16.30 sıralarında Sarıyer Tarabya Mahallesi Pamuk Sokak'ta yaşandı. Taksici Yaşar Yanıkyürek'in kullandığı 34 TFY 89 plakalı taksiye binen yabancı uyruklu olduğu öğrenilen Y.B.G., aracı gasp edip, Yanıkyürek'i bıçaklayıp öldürerek yol kenarına attı. Olayın ardından Yanıkyürek'in meslektaşları akşam saatlerinde Kadıköy Göztepe Köprüsü üzerinde toplandı. Burada bir basın açıklaması yapan taksiciler, daha sonra korna çalarak, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinden Avrupa yakasına doğru konvoy yaptılar.

"ARTIK SESİMİZİ DUYULMASINI İSTİYORUZ"

Seslerinin duyulmasını istediklerini belirten taksi şoförü Osman Balıkçı, ''Burada bugün toplandık iyi bir şey için toplanmak isterdik ama maalesef ki kötü bir olay için toplandık. Sevdiğimiz bir taksici ağabeyimiz Yaşar ağabeyimiz, bugün hakkın rahmetine kavuştu. Bir vatandaş, Ataşehir'den binip Sarıyer tarafına gidiyor ve ağabeyimizi katlediyor. Biz bu üzücü haberi aldıktan sonra bütün taksi camiası olarak toplandık. Şimdi de güzergahımız olarak buradan çıkacağız, artık sesimizi duyulmasını istiyoruz. Biz senelerdir gece çalışıyoruz burada arkamda duran bütün ağabeylerim, arkadaşlarımız hepsi evlerine ekmek parası götürmek için gece sabaha kadar çalışıyorlar ve hiçbir güvencemiz yok." dedi.

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"YETKİLİLERİ DE ARTIK GÖREVE BEKLİYORUZ"

Bu tür olayların son bulması için yetkililerden destek istediklerini söyleyen Osman Balıkçı, "Bugün de gördük ki bu kadar basit bir şekilde üstelik gündüz vakti bir ağabeyimizi kaybettik. Yaşar ağabeyimiz hakkın rahmetine kavuştu ancak bu ne ilk ne de son olacak gibi duruyor. Burada toplanmamızın amacı, sadece insanlara zarar vermek ya da bir şeyleri engellemek değil, sadece sesimizi duyurmak için buradayız. Buradaki bütün arkadaşlar da bu saatten sonra sadece can güvenliklerini ve Yaşar ağabeyimiz gibi bir son olmaması için ellerinden geldiğince, birbirlerini kolladıkça da bir şeylerin olmasını istiyorlar. Ama maalesef olmuyor. Buradan yetkililere sesleniyoruz, bugün bir ağabeyimizi daha kaybettik. Bunların yaşanmaması için yetkilileri de artık göreve bekliyoruz. Şu anda Göztepe köprüsü altından çıkacağız. Beşiktaş güzergahında kimseyi rahatsızlık vermeden sessiz bir protesto yapacağız. Bu sessiz çığlığımızı lütfen duyun.'' şeklinde konuştu.