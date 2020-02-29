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Musa KESLER
Haber Giriş: 29.02.2020 - 10:09,Son Güncelleme:/

Taksici-mülteci kavgası! Birbirlerine girdiler…

Musa KESLER
Musa KESLER
mkesler@hurriyet.com.tr
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Musa KESLER
Musa KESLER
mkesler@hurriyet.com.tr

İstanbul'dan 'ring' seferler yaparak mültecileri Edirne'ye taşıyan taksicilerle mülteciler arasında zaman zaman tartışma ve kavgalar çıktı.

Mülteciler özellikle Pazarkule'deki sınır kapısına gitmek istiyorlardı. Çünkü gümrük kapısından doğrudan karşıya geçebileceklerini düşünüyorlardı. Ancak taksiciler ise gümrük kapılarından geçişlere izin verilmediğini, kendilerinin de Meriç boyuna yönlendirildiğini söyleyerek itiraz ediyordu. Bu nedenle bazı mülteci grupları ile taksiler arasında sık sık tartışmalar yaşandı.

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Musa KESLER
Musa KESLER
mkesler@hurriyet.com.tr
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