Taksici-mülteci kavgası! Birbirlerine girdiler…

Mülteciler özellikle Pazarkule'deki sınır kapısına gitmek istiyorlardı. Çünkü gümrük kapısından doğrudan karşıya geçebileceklerini düşünüyorlardı. Ancak taksiciler ise gümrük kapılarından geçişlere izin verilmediğini, kendilerinin de Meriç boyuna yönlendirildiğini söyleyerek itiraz ediyordu. Bu nedenle bazı mülteci grupları ile taksiler arasında sık sık tartışmalar yaşandı.