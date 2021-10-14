Taksi şoförü ile müşterisi birbirine girdi! Yumruk yumruğa kavga

Olay, 11 Ekim Pazartesi öğle saatlerinde Yenigün Mahallesi'nde meydana geldi. Taksideki 2 müşteri ile şoför arasında ücret yüzünden tartışma çıktı. Şoför bir süre sonra taksiyi sokak ortasında durdurdu. Taksiden inen şoför ile müşteriler arasındaki tartışma büyüyerek, kavgaya dönüştü. Yolculardan biri yumrukla düşürdüğü taksi şoförünü, yerde tekmeledi.
Daha sonra taksiye tekme atan yolcu ile şoför arasındaki yumruklu kavga bir süre daha ayakta devam etti. Kavgayı çevredekiler zorlukla ayırırken, yaşananlar da bir kişinin cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
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