Taksi baronlarını sileceğim

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SÜREKLİ taksicilerle karşı karşıya gelen mobilite platformu Martı, 40 bin TAG (Tek Araçla Gidelim) sürücüsü ve 10 milyon kullanıcısı için pazar günü festival düzenledi. Martı’nın CEO’su Oğuz Alper Öktem’in burada siyasetçi gibi konuşması ise etkinliğin ‘Martı Mitingi’ olarak anılmasına neden oldu. Festivalde Öktem, “Kendilerine biz taksi lobisiyiz diyen birtakım şahıslar burayı görsün. Siz taksi lobisiyseniz, biz de çevreci ulaşım lobisiyiz” diye konuştu. Hürriyet’in ulaştığı CEO Oğuz Alper Öktem, konuya ilişkin sorularımıza yanıt verdi:

- Festivalde siyasetçi gibi konuşmanız sosyal medyada büyük yankı buldu. Hemen soralım: Yakın ya da uzak gelecekte siyasete atılmayı düşünüyor musunuz?

Şu anda iki önemli önceliğim var. Birincisi taksi baronlarının milyonlarca İstanbulluya dayattığı çağdışı zihniyeti ortadan kaldırmak, İstanbulluları çağdaş, çevreci ve sürdürülebilir ulaşım çözümlerine kavuşturmak, bunun için yerli ve milli kaynaklarla sunduğumuz teknoloji platformunu sürekli inovasyonlarla geliştirmek. Diğeri ise Martı’yı New York Borsası’nda halka açarak, hem Martı’nın gelişmesini ve büyümesini sağlamak hem de bu yolla Türkiye’ye uluslararası yatırımcı çekmek.

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Bayramdan sonra New York Borsası’nda gongumuzu çalacağız ve bayrağımızı Twitter’ın, Mastercard’ın, Boeing’in, Coca-Cola’nın ve daha birçok dünya devinin hisselerinin işlem gördüğü yerde dalgalandıracağız. Bundan daha büyük bir gurur hayal edemiyorum. Bunların dışında başka gündemim yok.

Oğuz Alper Öktem Hürriyet’e konuştu

‘HALKA KULAK TIKIYORLAR’

- Ülkemizde sizin de bahsettiğiniz gibi ‘taksi lobisi’ ve ‘çevreci ulaşım lobisi’ mi oluştu? Kendi deyiminizle, ‘çevreci ulaşım lobisi’ olarak talepleriniz nelerdir? Bu konuda nasıl lobicilik faaliyetleri yürütüyorsunuz?

Bir avuç taksi baronu kendi çıkarları uğruna ulaşımda milyonlarca İstanbullunun çile çekmesine, mağdur olmasına neden oluyor. Kendi kazançlarını katlamak için, İstanbulluların haykırışlarına kulak tıkıyor, taksi terörünün sona ermesine müsaade etmiyorlar.

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Biz Martı olarak ulaşım ihtiyaçlarına çevreci çözümler üreten bir teknoloji platformuyuz.

8 AYDA 40 BİN KULLANICI

İstanbul’un taksi sorununa da paylaşım ekonomisine dayalı, çevreci ve trafiği rahatlatıcı bir çözüm sunmak istedik ve bu amaçla TAG (Tek Araçla Gidelim) teknoloji platformunu yarattık. Bunu yaparken de yasal bir mevzuata dayanan hatır taşımacılığı prensibini benimsedik. Taksi baronları bu teknolojik hizmeti kazançlarını azaltacağı paniğiyle korsan ilan ettiler ve bize karşı büyük bir bir mücadele başlattılar. Öylesine büyük bir talep gördü ki 8 ay içerisinde 40 bin TAG sürücüsüne ulaştık ve milyonlarca kişi de bu uygulamadan yararlandı.

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‘Çevreci lobi’, kendiliğinden oluştu ve bu insanların çok net bir talepleri var: Gelişmiş hiçbir ülkede varlığını sürdüremeyen taksi terörüne karşı bir çözüm üretmek. Bu son derece de insani bir talep.

‘ULAŞIM ELEKTRİKLİ VE PAYLAŞIMLI OLACAK’

- YAKIN gelecekte, tüm ulaşım araçlarının elektrikli, tüm elektrikli araçların da paylaşımlı olacağına inandıklarını ifade eden Oğuz Alper Öktem, “Geleceğin şehirlerinin daha sessiz olacağı kanaatindeyiz. Özellikle İstanbul gibi mega şehirlerde en önemli sorunlardan biri olan ulaşım için çözüm teknolojiden geçiyor. Bizim amacımız insanların gündelik hayatlarını kolaylaştıracak ve hareket kabiliyetlerini zahmetsizce artıracak çevre dostu ve paylaşımlı ulaşım alternatifleri sunmak. Devlet kurumları alternatif mobilite araçları sunan operatörlerin gelişmesini desteklemeye başladı. Martı olarak mobiliteyi Türk teknoloji ekosisteminde bir yıldız haline getirmek için düzenleyici kurumlarla her düzeyde çalışmaya ve işbirliği yapmaya devam ediyoruz. Bana sorarsanız bugüne kadar hem Martı hem de doğa için yapacaklarımızın daha sadece onda birini gerçekleştirdik” dedi.

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