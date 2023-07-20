İki ilden acı haber: 4 kişi hayatını kaybetti

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Kaza, saat 10.00 sıralarında Balıkesir-Bigadiç kara yolu Karyağdı mevkisinde meydana geldi. Balıkesir'den Bigadiç yönüne giden Ali Adak, kullandığı 45 ZC 355 plakalı otomobilin direksiyonun hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil, bariyere çarpıp, takla attı.

Otomobil sürücüsü Adak ile yanındaki arkadaşları Tufan Evren ve Sındırgı ilçesine bağlı kırsal Umurlar Mahallesi Muhtarı Hamza Uysal, hurdaya dönen araçta sıkıştı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, otomobildeki 3 kişiden Hamza Uysal'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini, diğer 2'sinin ise yaşamsal fonksiyonlarının devam ettiğini belirledi. İtfaiye ekipleri, araçtaki 3 kişiyi sıkıştıkları yerden çıkardı.

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Yaralılardan Tufan Evren Atatürk Şehir Hastanesi'ne, Ali Adak ise Balıkesir Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan Evren, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Ali Adak'ın ise yoğun bakım ünitesinde tedavisi sürüyor. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Gözden Kaçmasın Asfalt yüklü kamyona çarpan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti Haberi görüntüle

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NEVŞEHİR'DEKİ KAZADA 2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Nevşehir’de, trafiğe kapalı yolda asfalt yüklü kamyona arkadan çarpan otomobilin sürücüsü Zafer Ayan (54) ve eşi Seyhan Ayan (46) öldü, çiftin kızı ile 6 aylık torunları ise yaralandı.

Kaza, saat 13.30 sıralarında Güzelyurt Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi'nde meydana geldi. Karayolları 57’inci Şube Şefliği tarafından onarım çalışması nedeniyle trafiğe kapatılan yolda Zafer Ayan yönetimindeki 34 VN 5001 plakalı otomobil, Necmi Çorak idaresindeki 06 FM 0054 plakalı asfalt yüklü kamyona arkadan çarptı.

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Kazada, otomobil sürücüsü Zafer Ayan ile eşi Seyhan Ayan, kızları Güldane Eroğlu ve torunları 6 aylık Göktüğ Eroğlu yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, çeşitli hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Zafer ve Seyhan Ayan çifti, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Ayan çiftinin cenazeleri, otopsi için Nevşehir Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldı.

Yaralı anne ve bebeğinin tedavisinin devam ettiği öğrenilirken, kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.