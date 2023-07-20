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Asfalt yüklü kamyona çarpan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti

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#Nevşehir#Trafik Kazası#Kaza
Asfalt yüklü kamyona çarpan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 20, 2023 15:48

Nevşehir’de, trafiğe kapalı yolda asfalt yüklü kamyona arkadan çarpan otomobilin sürücüsü Zafer Ayan (54) ve eşi Seyhan Ayan (46) öldü, çiftin kızı ile 6 aylık torunları ise yaralandı.

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Kaza, saat 13.30 sıralarında Güzelyurt Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi'nde meydana geldi. Karayolları 57’inci Şube Şefliği tarafından onarım çalışması nedeniyle trafiğe kapatılan yolda Zafer Ayan yönetimindeki 34 VN 5001 plakalı otomobil, Necmi Çorak idaresindeki 06 FM 0054 plakalı asfalt yüklü kamyona arkadan çarptı.

Asfalt yüklü kamyona çarpan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti

Kazada, otomobil sürücüsü Zafer Ayan ile eşi Seyhan Ayan, kızları Güldane Eroğlu ve torunları 6 aylık Göktüğ Eroğlu yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla Kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Asfalt yüklü kamyona çarpan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti

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Gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, çeşitli hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Zafer ve Seyhan Ayan çifti, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Ayan çiftinin cenazeleri, otopsi için Nevşehir Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldı.

Asfalt yüklü kamyona çarpan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti

Yaralı anne ve bebeğinin tedavisinin devam ettiği öğrenilirken, kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Asfalt yüklü kamyona çarpan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti

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#Nevşehir#Trafik Kazası#Kaza