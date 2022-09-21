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Takıntılı olduğu kadının evine girmiş! Yakalanmamak için balkondan kaçtı

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#İstanbul#Başakşehir#Resul Karakuş
Takıntılı olduğu kadının evine girmiş Yakalanmamak için balkondan kaçtı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 21, 2022 15:24

İstanbul Başakşehir'de evlilik teklifini reddeden Suriye uyruklu kadının evine giren Afgan uyruklu bir kişi, aileye yakalanmamak için balkondan atlayıp alt kattaki daireye girerek kaçtı. Afgan gencin kaçmak için girdiği evin sahibi Resul Karakuş, "Üst kattan atlayıp balkona, sonra da mutfağa girmiş ve kaçmış. Eşim 'evde biri var' diye bağırınca hırsız sandım" dedi.

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Güvercintepe Mahallesi, Karayel Sokak'ta 15 Eylül Perşembe günü 5 katlı bir apartmanın 4'ncü katındaki daireye giren Afgan uyruklu bir kişi, evlilik teklif ettiği Suriye uyruklu Danie Ş. ile bir süre görüştü. Teklifini reddeden kadın, ailesine de haber verince evden kaçmak için 3'ncü katın balkonuna atlayan Afgan uyruklu kişi, dairenin mutfağından geçip kapıdan çıkarak kaçtı.

Mahalle sakinleri, Afgan uyruklu kişinin Danie Ş.'yi takıntı haline getirdiğini, bir süre takip de ettiğini anlattı. Danie Ş.'nin, Afgan uyruklu kişinin yakalanmasını istediği için ailesine haber vererek kapıyı kilitlediği belirtildi. Kadının ailesine yakalanmaktan korktuğu için balkondan atlayarak alt kattaki daireye girerek kaçtı. Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmayla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

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BALKONDAN ALT KATA SARKTI

Afgan uyruklu kişinin kaçış görüntüleri bir mahalle sakini tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde önce balkondan alt kata sarktığı, 3'ncü katın balkonuna atladığı, evin içine girerek kaçtığı görülüyor.

Takıntılı olduğu kadının evine girmiş Yakalanmamak için balkondan kaçtı

"AİLESİYLE KONUŞTURMAK İÇİN EVE KİLİTLEMİŞ"

Afgan gencin kaçmak için girdiği dairenin sahibi Resul Karakuş, "O sırada ben evdeydim. Eşim mutfaktayken içeri girmiş. Üst kattan atlayıp balkona sonra mutfağa girmiş ve kaçmış. Eşim 'Evde biri var' diye bağırınca hırsız sandım. Giyinip çıkana kadar o gitmiş. Üst katımızdan da bağrışmalar ve eşya kırılması sesleri geldi. Yukarı çıkıp baktık. Kadını eve alıp sakinleştirdik, bize olayı anlattı. Bu Afgan uyruklu genç kadını uzun zamandır takip ediyormuş. Kadın başta olumlu yaklaşmış, sonra istememiş. Kadını sürekli takip ediyormuş. Adamdan kurtulmak için ailesiyle plan yapmış. Ailesi 'Çocuğu eve çağır sonra bizi ara, önce konuşalım, olmuyorsa dövelim' demişler. Afgan genç içeri girince kadın da kapıyı kilitliyor. Çocuk da kapı kilitlenince eşyaları kırıp dökmeye başlıyor" dedi.

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Balkona atlayışını gösteren cep telefonu görüntülerini izleyince çok şaşırdıklarını söyleyen Resul Karakuş, "Ben soğukkanlı bir insanım ama, karşılaşsaydım olumsuz şeyler yaşanabilirdi. İyi ki de ben görmedim" dedi.

Takıntılı olduğu kadının evine girmiş Yakalanmamak için balkondan kaçtı

 

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#İstanbul#Başakşehir#Resul Karakuş

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