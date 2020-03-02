Tai Chi nedir? Tai Chi nasıl yapılır?

Yogaya benzeyen, Tai Chi de hareketli meditasyon çeşididir. Hareket ve nefes kolaylığına öncelikte bulunan spor olan Tai Chi, sağlık adına oldukça yararlıdır. Birçok Tai Chi hareketi, doğadan ilham alınarak rahatlayan kaslar ile hareket kolaylaştırılır. Fiziksel hareketlere ve nefese odaklanıp birey, bedende yer alan yaşam gücü Qi'yi harekete geçirir.

Tai Chi Nedir?

Tai Chi'nin bir meditasyon türü olduğu söylenebilir. Tai Chi sporunda dikkat çok önemli bir konudur. Cep telefonu, bilgisayar gibi teknolojik cihazların Tai Chi yapılırken, bireyin yanında bulundurulmaması gerekmektedir. Bunların yanı sıra aydınlatılan, sakin ve sessiz bir ortamda çalışmak gerekir.

Tai Chi Nasıl Yapılır?

Ayakların omuz genişliğinde açık, ellerin bacakların yanında, gözlerin karşıya bakacak biçimde ve beden rahat olmalıdır. Tai Chi sporunun başlangıcında ana duruş boşluk duruşudur. Birey kendisini kasmayı bırakarak merkezi enerjisini karnın alt kısmına yoğunlaştırmalıdır. Zihinsel şekilde Chi üretimi yapılmalıdır. Boşluk duruşu; enerji akışının vücuda girmesini sağlar.

Ardından derin ve sakince burundan alınan nefes soluması ile beraber karın içerisinden diyafram üretilen Chi'nin vücut, bacak ve kol hareketleri ile yumuşak, yavaş bir biçimde enerji kanallarında akış gerçekleştirilir. Bu akış yapılırken dinlendirici ve uyumlu müzikler kullanılır. Gelişme esnasında Chi'nin uyandırılması sonrasınca Chi vücuda yayılır. Bu sayede oksijenin hücrelere yayılması, onarım sisteminin desteklenmesiyle sağlanır. Hareketler uzun oldukça nefes de aynı şekilde uzar.

Dakika içinde alınan nefes 6 nefese dek düşer. Derinleşme etabında ise enerjinin içsel bakımdan kalpteki enerji merkezi ile tüm hale getirilmesi, kafatasının içindeki epifiz bölgesine yönlendirilmesi yer almaktadır. Bu ise psikolojik, fiziksel ve ruhsal bütünlük ile alakalı tamlık hissini getirmektedir. Son etapta birçok hareketin peşi sıra gelen ''çikong'' hareketlerinin yapılması ile sağlık adına her meridyenin vücutta ön, arka vücutta yer alan bütün meridyenlere enerji akışı sağlanmaktadır.