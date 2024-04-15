Tahran’ın elinde hangi silahlar var

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İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bagheri, dün devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, 13 Nisan’da gerçekleşen ve 300’den fazla dron ile füze kullanılan saldırıdan “onlarca kat büyüklükte” operasyon düzenleme kabiliyetine sahip olduklarını ancak İsrail’in 1 Nisan’daki konsolosluk saldırısına orantılı olarak karşılık verdiklerini söyledi. Peki İran’ın cephaneliği açıklamalarda yer verdikleri kadar güçlü mü?

YERLİ ÜRETİM FÜZELER

ABD Ulusal İstihbarat raporuna göre, İran bölgede en fazla balistik füzeye sahip ülke. Tahran yönetimi, Batı’nın da uzun süredir takibi altındaki silah üretim programı kapsamında insansız hava araçları, seyir füzeleri ve balistik füzeler üretiyor. Bazıları Rusya tarafından Ukrayna savaşında da kullanılan füze envanteri İran’ın sahada en çok güvendiği silahları arasında.

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İran’ın elindeki en geniş menzilli seyir füzesi 3000 km’lik menzili ile KH-55. En etkili balistik füze ise 2500 km menzile sahip ve saatte 17 bin km hızla seyredebilen “Secil” füzesi. Bunları 2000 km menzile sahip “Kheibar” ve 1400 km menzile sahip “Hac Kasım” balistik füzeleri izliyor. İran’ın envanterinde ayrıca menzilleri 300 ila 1000 km arasında değişen balistik füzeler bulunuyor.

ŞAHİD DRONLARI

Dron üretimine de ağırlık veren İran geçen yıl Muhacir-10 isimli, 2000 km menzile ve 300 kg’a kadar patlayıcı taşıma kapasitesie sahip bir insansız hava aracını tanıttı. Tahran yönetiminin en çok bilinen dronu ise önceki gece gerçekleşen saldırıda da kullanılan Şahid dronları. Rusya tarafından Ukrayna savaşında da kullanıldığı iddia edilen bu kamikaze dronlar, 1500 km kadar menzile sahip. Yaklaşık 35 kg patlayıcı taşıyabilen bu dronlar, tahribat etkisi kısıtlı olmasına rağmen düşük maliyetiyle öne çıkıyor.