Tahliye yolu sağlı sollu araç dolu

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Beklenen Marmara Depremi öncesinde, İstanbul için afet anı ve sonrasındaki ulaşım da oldukça önem taşıyor. Normal zamanda bile en küçük bir aksaklıkla kilitlenen trafiğin deprem anında nasıl olacağını kimse bilmiyor. Afet anında, özellikle hastanelere ve önemli kamu binalarına yakın acil ulaşım ve tahliye yolları büyük önem taşıyor. Tahliye yollarının çoğunluğunda, park yapmanın ya da durmanın yasak olduğunu belirten tabelalar bulunuyor. Daha önemli güzergâhlarda ise, ‘Birinci derece afet acil ulaşım yolu, duraklamak ve park etmek yasaktır’ tabelaları asılı.

KİMSE UMURSAMIYOR

Peki tahliye yollarında son durum ne? Bu sokakları ve caddeleri dolaştık. İstanbul’un büyük hastaneleri ile valilik binalarının, emniyet merkezinin, yurtların ve üniversitelerin olduğu Fatih, Aksaray ve Çapa’daki durumu gözlemledik. Buradaki tahliye yollarının büyük bölümünde de park yasağı tabelaları yer alıyor. Ana arter özelliğindeki yollarda ise büyük tabelalarla, bu noktaların afet durumda öncelikli ulaşım yolu olduğu bilgisi yer alıyor. Ancak bu sokakların tamamı park etmiş araçlarla dolu. Hastanelere yaklaştıkça, trafik daha da içinden çıkılmaz bir hal alıyor. Hem sokaklar daralıyor hem park etmiş araç sayısı artıyor. Ambulanslar bile ilerlemekte güçlük çekiyor. Bazı yerlerde, ‘Ambulans yoludur, park yapılmaz’ uyarısına rağmen sıra sıra park etmiş araçlar bulunuyor.





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İstanbul’da acil tahliye yolları ile ilgili hızla plan oluşturulması gerektiğini söyleyen Şehir Planlamacıları Odası İstanbul Başkanı Doç. Dr. Pelin Pınar Giritlioğlu, “Şu an acil tahliye yollarının tamamında İSPARK tarafından parklanma hizmeti veriliyor. Ve bu yollara acil tahliye yolu diye isim vermemiz yetmez. Bu yolları ona göre düzenlememiz şart” diyor. Biz de Çapa’da hastanelerin tam ortasındaki bir sokakta, park etmenin yasak olduğunu belirten tabela görüyoruz. Ancak aynı sokak, İSPARK tarafından işletiliyor.

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TRAFİK POLİSLERİNE ‘NOKTA’ VERİLMELİ

“Dünyanın en meşhur trafik uzmanlarını da getirseniz, en iyi sistemleri de kursanız trafiğin İstanbul’da depremden sonra yönetilmesi çok çok zor” diyen İstanbul Ticaret Üniversitesi Ulaştırma Sistemleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, kent trafiğinde yapılması gerekenleri şöyle anlattı:

* Trafik polislerinin görevlendirme yerleri önceden belli olmalı. Bu polisler kritik yolların trafiğini açma noktasında sorumlu olmalı.

* İş makinelerinin geleceği yollar belirlenmeli.

* Ambulansların hastanelere ulaşacağı yollar belirlenmeli

* Arama kurtarma ekiplerinin havaalanına iniş ve bölgelere dağıtılma güzergâhları belirlenmeli.

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* Depremden sonra hızla dron’larla açık-kapalı yollar tespit edilmeli.

* Telsizle irtibat kurulup bir merkezden ana ve alternatif güzergâlar çıkarılmalı.

* Kritik yollarda sadece öncelikli araçların geçişine izin verilmeli.

* Deniz ulaşımı fırsata dönüştürülmeli.