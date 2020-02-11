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Anıl UÇAN - İbrahim MAŞE / DHA
Haber Giriş: 11.02.2020 - 12:19,Son Güncelleme:/

Tahliye edilen ‘kedicikler’ duruşmaya geldi

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Adnan Oktar grubuna yönelik soruşturma kapsamında tutuklandıktan sonra geçtiğimiz Aralık ayında tahliye olan kadınlar bugün görülen duruşma için Silivri'ye geldi.

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  • Adnan Oktar davası... Tahliye edilen kadınlar duruşmaya geldi
  • Adnan Oktar davası... Tahliye edilen kadınlar duruşmaya geldi
  • Adnan Oktar davası... Tahliye edilen kadınlar duruşmaya geldi
  • Adnan Oktar davası... Tahliye edilen kadınlar duruşmaya geldi
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Adnan Oktar suç örgütüne yönelik davanın görülmesine İstanbul 30'uncu Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi'nde görülmeye devam ediliyor. Yaklaşık 2 ay önce adli kontrol şartıyla tahliye edilen kadınlar da bugün görülen duruşmaya katıldı.Kadınlar sabah saatlerinde özel araçlarıyla duruşma salonuna geldi. Kadınların duruşma salonu kapısı önünde birbirlerine sarıldıkları görüldü. Davada 76'sı tutuklu 226 kişi yargılanıyor.

 

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