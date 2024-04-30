Tahir Elçi davasında beraat talebi

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Elçi’nin 28 Kasım 2015’te teröristler ile güvenlik güçleri arasında tarihi Dört Ayaklı Minare’nin önünde çıkan çatışmada öldürülmesine ilişkin davada savcı mütalaasını verdi. Firari PKK’lı terörist Uğur Yakışır’ın ‘olası kastla ölüme sebebiyet verme’ suçundan 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle, olayın meydana geldiği gün görevli polisler S.T., F.T. ve M.S.’nin ‘bilinçli taksirle ölüme sebebiyet vermek’ suçundan 2’şer yıldan 6’şar yıla kadar hapisle yargılandığı davada savcı, tutuksuz sanık polisler için beraat talep etti.



12 HAZİRAN’A ERTELENDİ



Mütalaa sonrası Diyarbakır Baro Başkanı Nahit Eren, sosyal medya hesabından beraat talebine “Onlarca kamera önünde katledilen Baro Başkanımız Tahir Elçi dosyasında 8 yılın sonunda Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı sanıkların beraati yönünde mütalaa verdi. O karanlık gün bir gün muhakkak aydınlanacaktır” tepkisini gösterdi. Diyarbakır 10’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın duruşması 12 Haziran’a ertelendi.