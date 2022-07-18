TahÄ±l koridoru iÃ§in dÃ¶rtlÃ¼ toplantÄ±... Bakan Akar: Genel prensipler Ã¼zerinde anlaÅŸmaya varÄ±ldÄ±

Haberin DevamÄ±

Milli Savunma BakanÄ± Hulusi Akar baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Orgeneral YaÅŸar GÃ¼ler, Kuvvet KomutanlarÄ±, Bakan YardÄ±mcÄ±larÄ± ve birlik komutanlarÄ±nÄ±n katÄ±lÄ±mÄ±yla video telekonferans toplantÄ±sÄ± gerÃ§ekleÅŸtirildi.

Kuvvet ve Ordu KomutanlarÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra yurt iÃ§i ve dÄ±ÅŸÄ±ndaki birlik komutanlarÄ±nÄ±n devam eden faaliyetlere ve sahadaki son duruma iliÅŸkin bilgiler paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± toplantÄ±da talimatlar veren Bakan Akar, "TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri yoÄŸun bir dÃ¶nemden geÃ§iyor. Åžu ana kadar bÃ¼yÃ¼k bir baÅŸarÄ±yla bize verilen gÃ¶revleri yerine getirdiniz. Bundan dolayÄ± hepinizi kutluyorum. Ä°nÅŸallah bundan sonra da aynÄ± ciddiyet ve samimiyetle, diyalog ve koordinasyon iÃ§inde faaliyetleri yÃ¼rÃ¼tmek suretiyle bize verilen gÃ¶revleri baÅŸaracaÄŸÄ±z" dedi.

"EN SON TERÃ–RÄ°ST ETKÄ°SÄ°Z HALE GETÄ°RÄ°LÄ°NCEYE KADAR Ã‡ALIÅžMALARIMIZI SÃœRDÃœRÃœYORUZ"

Haberin DevamÄ±

TerÃ¶rle mÃ¼cadelenin kararlÄ±lÄ±kla devam ettiÄŸini vurgulayan Akar, "En son terÃ¶rist etkisiz hale getirilinceye kadar artan bir ÅŸiddet ve tempoda, taarruzi bir ruhla terÃ¶ristleri kaynaÄŸÄ±nda etkisiz hale getirmek amacÄ±yla Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±mÄ±zÄ± sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yoruz" diye konuÅŸtu.

"SON BÄ°R YIL Ä°Ã‡Ä°NDE FETÃ– Ä°LE BAÄžLANTISINDAN DOLAYI 1980 KÄ°ÅžÄ°NÄ°N Ä°LÄ°ÅžÄ°ÄžÄ° KESÄ°LDÄ°"

BaÅŸta Suriye ve Irak olmak Ã¼zere tÃ¼m komÅŸularÄ±n sÄ±nÄ±rlarÄ±na saygÄ±lÄ± ÅŸekilde faaliyetlerin devam ettiÄŸini aktaran Akar, "PenÃ§e Kilit Operasyonumuz bÃ¼yÃ¼k bir baÅŸarÄ±yla devam ediyor" dedi. Åžehitlere Allah'tan rahmet, yaralÄ±lara ÅŸifa dileklerini ileten Akar, ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:

"BaÅŸta PKK/YPG, DEAÅž ve FETÃ– olmak Ã¼zere tÃ¼m terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tleri ile mÃ¼cadelemizi kararlÄ±lÄ±kla sÃ¼rdÃ¼receÄŸiz. Bu konudaki politikamÄ±z Ã§ok aÃ§Ä±k, net. YoÄŸun mÃ¼cadelemiz devam edecek.



Haberin DevamÄ±

PKK/YPG, DEAÅž ve diÄŸerleri ile arazideki mÃ¼cadelemiz sÃ¼rerken FETÃ– ile mÃ¼cadelemiz ilk gÃ¼nkÃ¼ gibi, yani 16 Temmuz 2016'da ne ise, aynÄ± ciddiyet, samimiyet, dikkat ve hassasiyetle devam ediyor. Bunun dÄ±ÅŸÄ±nda bir ÅŸey asla dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼lemez. Son bir yÄ±l iÃ§inde FETÃ– ile baÄŸlantÄ±sÄ±ndan dolayÄ± 1980 kiÅŸinin iliÅŸiÄŸi kesildi. FETÃ–'den temizlendikÃ§e gÃ¼cÃ¼mÃ¼zÃ¼n arttÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶rÃ¼yoruz. Bunun de en somut Ã¶rneÄŸi MehmetÃ§iÄŸin yaptÄ±ÄŸÄ± baÅŸarÄ±lÄ± operasyonlar ve kara, deniz ve havada gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi tatbikatlardÄ±r."

TAHIL KRÄ°ZÄ°: GENEL PRENSÄ°PLER ÃœZERÄ°NDE ANLAÅžMAYA VARILDI

TÃ¼m dÃ¼nyayÄ± etkileyen tahÄ±l krizinin Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼ne yÃ¶nelik CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi diplomatik Ã§alÄ±ÅŸmalar ve direktifleri kapsamÄ±nda sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼kleri faaliyetlere de deÄŸinen Akar, bu kapsamda ilgili bakanlÄ±k ve kurumlarÄ±n birÃ§ok ikili toplantÄ± icra ettiÄŸini sÃ¶yledi.

Son olarak 13 Temmuz'da TÃ¼rkiye, Rusya Federasyonu ve Ukrayna savunma bakanlÄ±klarÄ± askeri heyetleri ile BirleÅŸmiÅŸ Milletler heyeti arasÄ±nda Ä°stanbul'da dÃ¶rtlÃ¼ toplantÄ± yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlatan Akar, toplantÄ± kapsamÄ±nda Ukrayna ve Rusya Federasyonu askeri heyetlerinin ilk defa BM mensuplarÄ± ile beraber aynÄ± masa etrafÄ±nda bir araya geldiÄŸini vurguladÄ±.Â

Haberin DevamÄ±

Bakan Akar, "TahÄ±l ve gÄ±da maddelerinin taÅŸÄ±nmasÄ± iÃ§in bir plan Ã¼zerinde, genel prensipler Ã¼zerinde anlaÅŸmaya varÄ±ldÄ±. Bunun somut uygulama planÄ±na dÃ¶nÃ¼ÅŸmesi iÃ§in gayretlerimizi sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yoruz. Bu hafta iÃ§inde bununla ilgili bir toplantÄ± yapÄ±lmasÄ± muhtemel. Bu kapsamda Ä°stanbul'da bir harekat merkezinin kurulmasÄ±, liman Ã§Ä±kÄ±ÅŸ ve varÄ±ÅŸ noktalarÄ±nda mÃ¼ÅŸterek kontrollerin yapÄ±lmasÄ± ve intikal rotalarÄ±nda seyir emniyetinin saÄŸlanmasÄ± gibi temel teknik hususlar sÃ¶z konusu" aÃ§Ä±klamalarÄ±nda bulundu.