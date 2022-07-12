Tahıl için çıkış telefonu

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CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le telefonda görüştü. İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre görüşmede, Suriye’deki durumun yanı sıra Ukrayna-Rusya savaşı ve Karadeniz’de tahıl ihracı için güvenli koridorlar oluşturulmasına dair konular ele alındı. Suriye’deki sınır ötesi mekanizmanın uzatılmasına önem atfettiğini vurgulayan Erdoğan, Birleşmiş Milletler’in Karadeniz’de tahıl ihracı için güvenli koridorlar oluşturulması planıyla ilgili harekete geçme zamanının geldiğini belirtti.

ADİL VE KALICI BARIŞ

Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşın kalıcı ve adil bir barışla, müzakereler yoluyla sona erdirilmesi gerektiğini yineleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye olarak bugüne kadar olduğu gibi müzakere sürecinin yeniden canlandırılması için her türlü katkıyı sunmaya hazır olduklarını ifade etti.

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BM PLANI İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

CUMHURBAŞKANI Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile de telefonla görüştü. Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, en büyük temennilerinin Ukrayna’ya barışın gelmesi olduğunu vurgulayarak, Ukrayna’nın tahıl ürünlerinin dünya pazarına ulaştırılması için BM tarafından hazırlanan plana dair çalışmaları sürdürdüklerini ifade etti. Müzakere masasının açık tutulması gerektiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul sürecinde kolaylaştırıcılık ve arabuluculuk dahil ihtiyaç duyulan her türlü desteği sunmaya hazır olduklarını dile getirdi. Erdoğan, Zelenski’nin video mesajında Türkçe olarak yaptığı Kurban bayramı tebriği için kendisine teşekkür etti.

PAŞİNYAN’LA BAYRAMLAŞMA

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’la telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede Paşinyan Erdoğan’ı Kurban Bayramı vesilesiyle kutladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da yaklaşan Vardavar Bayramı vesilesiyle Başbakan Paşinyan’ı tebrik etti. İki lider, bölgedeki barış ve istikrarın güçlendirilmesine de katkı sağlayacak Türkiye ile Ermenistan arasındaki normalleşme sürecine verdikleri önemi vurguladı. İki lider ayrıca, Özel Temsilcilerin 1 Temmuz’daki görüşmelerinde uzlaşıya varılan hususların yakın zamanda uygulanması yönündeki beklentilerini ifade etti.

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VELİAHT PRENS SELMAN’LA GÖRÜŞTÜ

CUMHURBAŞKANI Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman bin Abdülaziz El Suud ile telefonda görüştü. İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre iki ülke ilişkileri ve bölgesel konuların ele alındığı görüşmede iki lider, karşılıklılı olarak Kurban Bayramı tebriğinde bulundu.