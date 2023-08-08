Tahıl fiyatlarına ‘saldırı’ etkisi

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Hasat döneminin yaşandığı Rusya’da tahıl ihracatının büyük bir kısmı Karadeniz üzerinden gerçekleştiriliyor. Bu durum da tahılın pazara ulaştırılması ve küresel gıda fiyatlarının kontrol altında tutulması üzerindeki etkisini daha kritik hale getiriyor. Bloomberg’te yer alan habere göre bölgede tarımla ilgili risk her geçen gün artıyor. Danışmanlık firması IKON Commodities CEO’su Ole Houe, konu hakkında yaptığı değerlendirmede, “Rus ihracatlarına gelebilecek herhangi bir zararın oluşturacağı tehdit, Ukrayna ihraç koridoruna gelebilecek bir tehditten daha büyük” ifadelerini kullandı. Novorossisk Limanı, birkaç saatliğine trafiğe kapatıldı. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), geçtiğimiz günlerde temmuz ayı Gıda Fiyat Endeksi verilerini açıklamış ve endeksin temmuzda bir önceki aya göre yüzde 1.3 artarak 123.9 puana yükseldiğü duyurulmuştu.

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Gıda fiyatları, temmuz ayında geçen yılın aynı döneminin yüzde 11.8 altında gerçekleşti. Böylece, Gıda Fiyatları Endeksi’nin son aylardaki düşüş eğilimi sona erdi.