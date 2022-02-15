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Tacizci müdür tutuklandı! Kaymakam uyarmış: Öğrenciler için tehlikeli

#Taciz#Okul Müdürü#Tutuklama

Eskişehir'de Ertuğrul Gazi İmam Hatip Ortaokulu’nda 10 kız öğrencisine cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan okul müdürü Mustafa Kartaler, çıkarıldığı mahkemece ‘çocuğa karşı cinsel taciz ve cinsel istismar’ suçlarından tutuklandı. Alpu Kaymakamı Kübra Karaalioğlu’nun okul müdürü Kartaler'in sicili hakkında daha önce Eskişehir Valiliği’ne ‘uyarı’ yazısı gönderip, halen okul müdürü olmasının öğrenciler için tehlike arz ettiğini ifade ettiği ortaya çıktı.

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Alpu ilçesi Ertuğrul Gazi İmam Hatip Ortaokulu’nda rehber öğretmen F.G., okul içerisinde yapmış olduğu öğrenci görüşmelerinde okul müdürü Mustafa Kartaler’in 10 kız öğrencisine cinsel tacizde bulunduğu öğrendi. Başlatılan soruşturma kapsamında kız öğrencilerin çocuk izleme merkezi uzmanları eşliğinde alınan ifadelerinde elle ve sözlü olarak tacize uğradıklarını anlattı. Şikayetler üzerine Alpu ilçesinde gözaltına alınan okul müdürü Mustafa Kartaler, sağlık kontrolünün ardından Beylikova ilçesinde adliyeye sevk edildi. Suçlamaları kabul etmeyen Kartaler, çıkarıldığı mahkemece, ‘çocuğa karşı cinsel taciz ve cinsel istismar’ suçlarından tutuklandı.

Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirilen Kartaler, gazetecilerin sorusu üzerine iddiaların doğru olmadığını belirterek, "Doğru değil, benim hiçbir suçum yok” diye konuştu. İşlemleri tamamlanan Kartaler, Eskişehir H Tipi Kapalı Cezaevi’ne konuldu.

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Tacizci müdür tutuklandı Kaymakam uyarmış: Öğrenciler için tehlikeli

BAŞSAVCILIK AÇIKLAMA YAPTI

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, tutuklanan Kartaler hakkında açıklama yaptı. Kartaler’in Ertuğrul Gazi İmam Hatip Ortaokulu’nda halen vekaleten müdür olarak görev yaptığı belirtilen açıklamada şöyle dendi:

"Sosyal Bilgiler Öğretmeni Mustafa Karteler’in okulunda öğrenci olarak öğrenim gören kız öğrencilerden 10 ayrı müştekiye yönelik gerek sözlü gerekse elle taciz ettiğine yönelik iddialar üzerine Cumhuriyet Başsavcılığımızca derhal soruşturma işlemlerine başlanarak tüm mağdurelerin beyanları çocuk izleme merkezi uzmanları eşliğinde alınarak, şüpheli öğretmen gözaltına alındı. Yapılan sorgusunun ardından sevk edildiği Beylikova Sulh Ceza Mahkemesi tarafından üzerine atılı olan çocuğa karşı cinsel taciz ve cinsel istismar suçlarından tutuklanmasına karar verilmiştir.” 

KAYMAKAM UYARMIŞ: TEHLİKE ARZ EDİYOR

Alpu Kaymakamı Kübra Karaalioğlu’nun okul müdürü Mustafa Kartaler hakkında Eskişehir Valiliği’ne ‘uyarı’ yazısı gönderdiği ortaya çıktı. Eskişehir Valiliği İl İdare Kurulu’na gönderilen yazıda okul müdürü Mustafa Kartaler’in tehlike arz ettiğini, daha önce de uyarı, kınama ve maaş kesme cezaları aldığı belirtilerek, şu ifadeler kullanıldı:

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"İlçemiz Alpu Ortaokulu olarak görev yapan Mustafa Kartaler hakkında rehber öğretmen F.G.’nin okul içerisinde yapmış olduğu öğrenci görüşmelerinde ortaya çıkan kız öğrencilere uygunsuz davaranışlarda bulunduğu iddiaları sebebiyle açılan soruşturma neticesinde, soruşturma süresi boyunca soruşturma seyrini etkilememek adına 5 Ocak 2022 tarihinden görevden uzaklaştırılmıştır. Okul müdürü olarak görevlendirilen Mustafa Kartaler’in sicili incelendiğinde 3 Mart 2020 tarihinde hizmet duşunda devlet memurlarının itibar ve güven duygusunu saracak davranışlarda bulunmak suçlamasıyla uyarı, kınama ve maaş kesme cezalarını aldığı ve adı geçen şahsın evli olduğu halde 19 yaşında biriyle kaçtığı hususundan kaynaklı görevden uzaklaştırıldığı görülmektedir. Şahıs uygunsuz davranışları nedeniyle almış olduğu disiplin cezalarına rağmen halen okul müdürü olarak görev yapmaya devam etmekte ve öğrencilere tehlike arz etmektedir.”

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Tacizci müdür tutuklandı Kaymakam uyarmış: Öğrenciler için tehlikeli

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