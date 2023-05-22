Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Taciz iddiasıyla dövüp, hastanelik ettiler

Güncelleme Tarihi:

#Diyarbakır#Bağlar#Taciz
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 22, 2023 16:36

Diyarbakır’da M.A. (23), takip ettiği M.T. (26) adlı kadının dini nikahla birlikte yaşadığı Y.B. (26) ve arkadaşları tarafından dövüldü. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, hastanede tedaviye alınan M.A., eski kız arkadaşına benzettiği için M.T.’yi takip ettiğini öne sürdü.

Haberin Devamı

Olay, dün akşam saatlerinde Bağlar ilçesi Sakarya Caddesi’nde meydana geldi. M.T. caddede yürürken M.A.’nın kendisini takip ettiğini fark edip, dini nikahla birlikte yaşadığı Y.B.’yi telefonla arayarak haber verdi. Bunun üzerine Y.B., yanına arkadaşlarını da alıp, bölgeye gitti. Y.B. ve arkadaşlarını gören M.A. kaçarak bir pasaja sığındı.

Taciz iddiasıyla dövüp, hastanelik ettiler

Pasajdan çıkarılan M.A., Y.B. ve arkadaşları ile çevredeki bazı kişiler tarafından dövüldü. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kalabalığın elinden alınan M.A., ambulansa konularak hastaneye götürüldü. Y.B ve arkadaşları ise gözaltına alındı.

Haberin Devamı

Taciz iddiasıyla dövüp, hastanelik ettiler

Hastanede tedavisi süren M.A. ifadesinde, M.T.’yi eski kız arkadaşına benzettiği için takip ettiğini öne sürerek, olmadığını görünce kadından özür dilediğini, kadının çağırdığı kişiler tarafından dövüldüğünü söyledi. M.A, olayın yanlış anlamadan kaynaklandığını iddia ederek kendisini dövenlerden şikayetçi olmadığını belirtti.

Y.B. ve arkadaşları, işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Taciz iddiasıyla dövüp, hastanelik ettiler

Haberle ilgili daha fazlası:
#Diyarbakır#Bağlar#Taciz

BAKMADAN GEÇME!

BİR SORUDAN FAZLASI | Eski sevgiliden yeni sevgili olur mu

BİR SORUDAN FAZLASI | Eski sevgiliden yeni sevgili olur mu?

#Eski Sevgili
Hastalıkların erken teşhisinde etkili araç: Genetik testler Kanser tanısında önemli rol oynuyor | 8 SORU 8 YANIT

Hastalıkların erken teşhisinde etkili araç: Genetik testler! Kanser tanısında önemli rol oynuyor | 8 SORU 8 YANIT

#Kanser
BİR SORUDAN FAZLASI | Yöneticim hamile kalmamam için baskı yapıyor, ne yapacağım

BİR SORUDAN FAZLASI | Yöneticim hamile kalmamam için baskı yapıyor, ne yapacağım?

#Çocuk Baskısı