Tacikistanlı Zarina ölü bulunmuştu! Erkek arkadaşı hakkında kırmızı bülten çıkarıldı

İlkadım İlçesi, Bahçelievler Mahallesi'nde 2018 yılında meydana gelen olayda bir apartmandaki dairede yalnız yaşayan Zarina Saidova'dan bir süredir haber alamayan arkadaşları eve gelerek kapıyı çaldı. Daireden kötü kokular gelmesi üzerine durum polis ve sağlık ekiplerini bildirildi. Olay yerine gelen ve eve giren ekipler, çıplak haldeki Saidova'nın cansız bedeniyle karşılaştı.

İlk incelemelerde kadının banyoda boynuna çamaşır ipi dolanarak öldüğü tespit edildi. Yaklaşık 2 haftalık olduğu belirlenen Zarina Saidova'nın cesedi, otopsi için Sağlık Bilimleri Üniversitesi Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Saidova'nın cesedi daha sonra kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Yaşanan olay sonrası cinayet şüphesi üzerine soruşturmayı sürdüren Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri, Saidova'nın aynı uyruklu erkek arkadaşı R.R.'nin olaydan 2 gün sonra Tacikistan'a gittiğini belirledi. Otopside Saidova'nın ölümünün normal olmadığı, vücudunda boğuşmadan kaynaklanan izlerin olduğu ve olayın baş şüphelisinin R.R. olduğu saptandı. Interpol'ün, Türkiye'nin talebiyle R.R. hakkında kırmızı bülten çıkardığı belirtildi.