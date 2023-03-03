Tacikistan’a kaçtı geri gönderildi... Uçaktan cezaevine

Haberin Devamı

Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı, başlattığı soruşturmada, Kartopu Apartmanı’nın fen işleri sorumlusunun Murat Göksel Dalkılıç olduğunu belirledi. Dalkılıç hakkında önceki gün yakalama kararı çıkarıldı. Dalkılıç’ın, yakalama kararı çıkarılmadan dakikalar önce, saat 18.25’te hareket eden Tacikistan’a giden uçağa bindiği belirlendi. Tacikistan birimleri ile iletişime geçildi. Tacikistan’a vardığında uçaktan indirilmeyen Dalkılıç, INAD (bir yolcuyu ülke sınırları içerisine almamak) edilerek İstanbul’a geri gönderildi. Dalkılıç, ertesi gün saat 06.30’da İstanbul Havalimanı’na inen uçakta gözaltına alındı. Emniyette, ‘taksirle ölüme ve yaralanmaya sebep olma’ suçundan sorgulanan Dalkılıç, sevk edildiği adliyede mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.