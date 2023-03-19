Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Sveti Georgi Kilisesi papazı Çıkırık, toprağa verildi

Güncelleme Tarihi:

#EDİRNE#Cenaze#Kilise
Sveti Georgi Kilisesi papazı Çıkırık, toprağa verildi
Oluşturulma Tarihi: Mart 19, 2023 14:58

EVİNDE geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden eden Bulgar Sveti Georgi Kilisesi papazı Alexander Çıkırık (62), düzenlenen törenle vasiyeti gereği kilisenin bahçesinde toprağa verildi.

Haberin Devamı

Edirne’nin Barutluk Mahallesi'ndeki tarihi Bulgar Ortodoks Sveti Georgi Kilisesi'nin papazı Alexander Çıkırık, perşembe gecesi evinde fenalaştı. Çağırılan ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan, yapılan muayenesinde kalp krizi geçirdiği belirlenen Çıkırık, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Çıkırık için bugün, görev yaptığı kilisede tören düzenlendi.

Törende Çıkırık'ın eşi Mariya Nikolaeva ile kızı Kristina Raykova taziyeleri kabul ederken, oğlu Georgi Aleksandrov Çıkırık da düzenlenen ayinde görev aldı. Törende Edirne Vali Vekili Sıdkı Zehin, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, İYİ Parti Edirne Milletvekili Orhan Çakırlar ve Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Çıkırık'ın ailesine taziyelerini iletti.

Haberin Devamı

Törene Bulgaristan Ankara Büyükelçisi Angel Çolakov, Bulgaristan Edirne Başkonsolosu Borislav Dimitrov ile Bulgaristan'dan da gelen çok sayıda kişi de katıldı.

Bulgaristan'ın Stara Zagora kentinden gelen Metropolit Kipriyan'ın yönettiği ayin yaklaşık 2 saat sürdü. Ayinin ardından Bulgaristan Ankara Büyükelçisi Çolakov, Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev'in, Bulgaristan Edirne Başkonsolosu Borislav Dimitrov da Bulgaristan Başbakanı Gılıb Donev'in taziye mesajlarını okudu. Alexander Çıkırık, törenle kilise bahçesinde toprağa verildi. (DHA)

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#EDİRNE#Cenaze#Kilise

BAKMADAN GEÇME!

BİR SORUDAN FAZLASI | Bu misafirler ne zaman gidecek

BİR SORUDAN FAZLASI | Bu misafirler ne zaman gidecek?

#Misafir
16 yaşındayken öldürülmüştü, katili 47 yıl sonra bulundu... Bunca zamanın ardından ne diyebilirsiniz ki

16 yaşındayken öldürülmüştü, katili 47 yıl sonra bulundu... 'Bunca zamanın ardından ne diyebilirsiniz ki?'

#ABD
Ah bu şarkıların gözü kör olsun | Müzik nasıl oluyor da anıları canlandırıyor Hangi hastalıkların tedavisinde kullanılıyor

Ah bu şarkıların gözü kör olsun | Müzik nasıl oluyor da anıları canlandırıyor? Hangi hastalıkların tedavisinde kullanılıyor?

#Sağlık