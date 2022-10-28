Sürücüsü 'dur' ihtarına uymayan minibüsten 45 kaçak göçmen çıktı

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İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Siverek ilçesinin giriş noktasında kontrol noktası oluşturdu, Şüpheli araçları durdurarak arayan ekipler, bir minibüsü durdurmak istedi. Ancak sürücüsü 'dur' ihtarına uymayarak kaçan minibüs, jandarma ekiplerinin takibi sonucu durduruldu.

Minibüste yapılan incelemede yurda kaçak yollarla girdiği belirtilen aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 35'i Afgan, 9'u Bangladeş ve 1'i Pakistan uyruklu 45 göçmen yakalandı. Göçmenler sınır dışı edilmek üzere otobüsle İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne götürüldü. Yasa dışı geçişi organize ettiği öne sürülen minibüs sürücüsü Ö.B. ile yanında bulunan Z.G. gözaltına alındı.