‘Sürreal’ soygun! Salvador Dali maskesi takıp kuyumcu bastılar

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İstanbul Gaziosmanpaşa’da kuyumcu E.B. 23 Ağustos günü 09.00’da dükkânı açmak için son hazırlıkları yapıyordu. Bu sırada kapıda ‘La Casa De Papel’de kullanılan ‘Salvador Dali’ maskesi takan siyah giyimli iki soyguncu belirdi. Kapı kilitliydi. Soyguncular kapıyı zorla açmaya çalıştı ancak başarılı olamadı. Kapıyı açamayan soyguncular kapının camına silahla ateş açtı ancak camlar kurşun geçirmez olduğu için bunda da başarılı olamadılar. Bu sırada kuyumcu E.B. alarma bastı. Alarm sesi üzerine soyguncular olay yerine geldikleri araçla kaçmak zorunda kaldı. Kuyumcu E.B., hemen polisi arayarak yardım istedi.

KAMERADAN KAÇAMADILAR

Polis ekipleri kısa sürede olay yerine gelerek inceleme yaptı. Soyguncuların olay yerine geldiği aracın plakasının çalıntı olduğu belirlendi. Bölgedeki kamera görüntüleri incelendi. Soyguncuların kullandıkları aracın F.A.’ya ait olduğu belirlendi. F.A., alınan ifadesinde aracı yeğeni Birkan Kartal’a kullanması için verdiğini söyledi. Bu bilgi üzerine Birkan Kartal (31) düzenlenen operasyonla yakalandı. Birkan Kartal yapılan sorgusunda olayı Mahmut Aslan’la (25) birlikte gerçekleştirdiğini itiraf etti. Mahmut Aslan da düzenlenen baskınla yakalanarak gözaltına alındı. Aramalarda, soygunlarda kullandıkları ruhsatsız tabanca ve 3 Salvador Dali maskesi ele geçti. Birkan Kartal’ın 12, Mahmut Aslan’ın 7 suç kaydı olduğu anlaşıldı. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye çıkarılan 2 soyguncu, tutuklandı.

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FENOMEN OLDU

İspanyol ressam Salvador Dali, sürrealizm akımının en önemli ressamıdır. Dali, gerçeküstü eserlerindeki tuhaf ve çarpıcı imgelerle dünyada ün kazanmıştır. Dali heykel, fotoğrafçılık gibi başka alanlarda da eserler üreten çok yönlü bir sanatçıdır.

La casa de papel, Álex Pina tarafından oluşturulan İspanya yapımı bir soygun dizisi. Dizi, “Profesör” liderliğindeki ekibin İspanya Kraliyet Darphanesi’ni ve İspanya Merkez Bankası’nı soymasını konu ediniyordu. Dizi kahramanları ünlü İspanyol ressam Salvador Dali maskeleri takıyordu.

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