Suriye’ye ortak merkez

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“Operasyonlar serisiyle Irak sınırımız tam olarak bizim kontrolümüzde. 1 Ocak’tan itibaren 543 terörist etkisiz hale getirildi. Suriye ve Irak’ın kuzeyinde sıkışmışlık var.

Efendilerinden ‘TSK operasyonları durdursun’ diye çığlık çığlığa yardım talep ediyorlar.

BİZ İŞGALCİ DEĞİLİZ

- Tek derdimiz terörle mücadele, biz işgalci değiliz. Hiç kimsenin toprağında gözümüz yok. ‘TSK oradan çekilsin’; o teröristler ne olacak sonra? Biz bir anlamda Suriye’nin toprak bütünlüğüne katkı sağlıyoruz. Suriye topraklarında bir ortak merkez kuralım, orada bizzat askerler bulunsunlar, anlık olarak faaliyetleri takip etsinler ve gelişmelere karşı tedbirleri alsınlar dedik. Bunda mutabık kaldık; görüşmelerin devam etmesi konusunda da mutabık kaldık. 4 ülkenin birlikte olacağı bir merkez olacak.

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- Sınırlarımız son teknoloji ile donatıldı. Sınırda modüler duvarlar, tel örgüler, hendekler, gözetleme kulelerimiz var. İHA ve SİHA’larımız, gözetleme radarlarımız, otomatik silah sistemlerimiz var. Burada teröristler tünel kazıp geçmeye çalışırsa diye röntgenlerimiz de var. Hudutlarımızda 60 bin askerimiz var. Hudutlarımız güvenli ve kontrol altında. Kimse sınır güvenliğinden şüphe etmesin.

- İHA’lar konusunda geldiğimiz noktada, kısa süre önceye kadar piyade tüfeğimizin patenti bile yabancılara aitti. Deniz topumuzu yapıyoruz; dünyada bunu 4 ülke yapabiliyor. HÜRJET yapıldı. Bayraktar, KIZILELMA, ANKA aldı başını gitti. Geldiğimiz noktada en üst kalitelisini biz yapıyoruz ve ihraç ediyoruz. Terörle mücadelede İHA ve SİHA’ların katkısı tarif edilemez.”