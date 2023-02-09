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Suriye’ye iki kapı daha açılacak

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#Mevlüt Çavuşoğlu#Deprem#Suriye
Suriye’ye iki kapı daha açılacak
Oluşturulma Tarihi: Şubat 09, 2023 07:00

AFAD Koordinasyon Merkezi’nde Fuat Oktay’la beraber basın toplantısına katılan Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye’ye insani yardım konusunda yöneltilen soruya “İki tane daha kapının açılması konusunda çalışmalar yapıyoruz” yanıtını verdi.

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Çavuşoğlu cevabında özetle şunları söyledi: “Suriye tarafında bazı yollarda tahribat var, bizim ve uluslararası toplumun yardımları konusunda bazı zorluklar çekiliyor. Bu nedenle iki tane daha kapının açılması konusunda çalışmalar yapıyoruz. Bu insanı bir durum olduğu için siyasi bir durum değil, Suriye rejiminin de kontrol ettiği noktalardan bu kapıların açılması için çalışıyoruz. Uluslararası toplumdan sadece bize değil, Suriye’ye ulaştırdığımız yardım ve gönderdiğimiz ekiplere ilaveten bir yardım talebi geldiği zaman orada da kolaylaştırıcı rolümüzü üstleniyoruz. Gelen yardımların ulaşması konusunda ya da doğrudan Halep gibi havaalanlarına uçuştalebi olduğu zaman hava sahamızı açıyoruz. Bazı uçaklarla yardımların bir kısmı Türkiye için bir kısmı Suriye için geliyor. Yardımların ulaşması konusunda da gerekli desteği veriyoruz.”

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#Mevlüt Çavuşoğlu#Deprem#Suriye

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