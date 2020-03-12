MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSuriyelilerin bayram için ülkesine gidişlerine Corona Virüs engeli
GeriGündem Suriyelilerin bayram için ülkesine gidişlerine Corona Virüs engeli
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS (DHA)
Haber Giriş: 12.03.2020 - 10:50,Son Güncelleme:/

Suriyelilerin bayram için ülkesine gidişlerine Corona Virüs engeli

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Suriyelilerin bayram için ülkesine gidişlerine Corona Virüs engeli
Abone Olgoogle-news

Ramazan Bayramını ülkelerinde geçirmek isteyen Suriyelilerin Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan 2 Mart'ta başlayan geçişler Corona Virüs nedeniyle durduruldu.

Ramazan Bayramı nedeniyle ülkelerine gitmek için çeşitli kentlerden Kilis'e gelen Suriyeliler 2 Mart'tan itibaren Öncüpınar Sınır Kapısından ülkelerine geçiş yaptı.

Ancak Corona Virüs nedeniyle alınan önlemler kapsamında sınır kapılarından geçişlere ara verildi. Bu sabah ülkesine gitmek için sınıra gelen Suriyeliler, Corona Virüs nedeniyle 'ikinci bir emre kadar geçişlerin durdurulduğu' belirtilerek geri gönderildi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle