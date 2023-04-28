‘Suriyeliler gideriz dedi’

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CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, dün DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile birlikte Balıkesir’de halka hitap etti. Daha sonra Tekirdağ’da halka seslenen Kılıçdaroğlu, özetle şunları söyledi:



“Evlerde sıkıntı var biliyorum. Ben bu acıyı biliyorum. Bir çocuğumuz açsa aslında seksen beş milyon açız demektir. Bu bölgenin şikâyetlerini de biliyorum. Zengin bir coğrafyada çiftçi zarar eder mi? Buğday, arpa, yulaf dışarıdan geliyor. Et dışarıdan geliyor. Canlı hayvan dışarıdan geliyor. Ya kardeşim sen yurtdışındaki çiftçiyi destekleyeceğine kendi çiftçini, kendi üreticini desteklesen daha iyi olmaz mı?



EMEKLİYE 15 BİN TL İKRAMİYE



Söz verdim. 100 bin öğretmen atamasını Cumhuriyet’in 100’üncü yılında yapacağım. Bütün köy okullarını açacağız. Emekliye Ramazan Bayramı'nda ve Kurban Bayramı'nda asgari ücret kadar ikramiye vereceğiz. 27.5 yıl devlette çalıştım. Savurganlığı bitireceğim. 16 uçağı satacağım, yangın söndürmek için uçaklar alacağım. Orman yangınlarına karşı yeni filolar oluşturacağız. Türk Hava Kurumu’na vereceğiz. Kızılay’ı tekrar düzelteceğiz. Başındaki adamları alacağız. 5-6 maaş almayı bitireceğiz.

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Sınır diye bir şey kalmadı. İpini koparan Türkiye'ye geliyor. Afganistan'dan geliyor. Afrika'dan geliyor, Suriye'den geliyor, Irak'tan geliyor. Sanki bu ülkenin sınırı yok. Hudut namustur. Bunlar yol geçen hanına döndürdüler. 3 milyon 600 bin Suriyeli kardeşimiz var. En geç iki yıl içerisinde bütün Suriyeli kardeşlerimizi Suriye'ye uğurlayacağız. Çok açık çok net söylüyorum. Buradaki Suriyelilerle de görüştüm. Nasıl göndereceğimi onlara da anlattım. Dediler ki, ‘Siz bu şartları sağlarsanız biz kendi memleketimize gideriz.”Kılıçdaroğlu Tekirdağ Mitingi’nde de şunları söyledi: “Türkiye genelinde de 5 milyonu aşkın genç ilk kez sandığa gidip oy kullanacak ve Türkiye’nin kaderini değiştirecek. Gençler, Türkiye’nin kaderini değiştirecek sizlersiniz. Türkiye’ye, aydınlığı ve demokrasiyi getirecek olan sizlersiniz.Bize arada bir milliyetçilik dersi vermeye kalkıyorlar. Yok şu terör örgütü, yok bu terör örgütü, yok şu yok bu. Açık ve net söylüyorum; Tekirdağ’dan söylüyorum Mısır’daki sağır sultan da duysun; terör bir insanlık suçudur ve kimden gelirse gelsin teröre karşıyız, teröre lanet olsun. Terör örgütleriyle kucak kucağa olanların da Allah bin belasını versin.” Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yayınladığı video ile de gurbetçi seçmenlere seslenip desteklerini istedi.Twitter’dan video mesaj serisine dün de devam eden Kemal Kılıçdaroğlu , iktidara gelmeleri halinde Atatürk Havalimanı’nı havacılık ve uzay çalışmaları merkezi yapacağını söyledi. Kılıçdaroğlu “Bunu Amerika’daki Sierra Nevada (SNC) şirketinin sahipleri Eren Özmen ve Fatih Özmen’le yapacağız. Bize, istikbalin göklerde olduğunu öğreten atamızın adını taşıyan bu merkez, havacılık ve uzay sanayimizin dinamosu olacak” dedi.

CHP BÜROSUNA SALDIRANLAR YAKALANDI

ATAŞEHİR’de bulunan CHP Seçim İrtibat Bürosu’nun flamalarını kesen, camlara yazı yazan ve silahla havaya ateş açan 6 kişi yakalandı. Kamera görüntüleri üzerinden yapılan incelemede, saldırganların M.E.D., S.B., C.S.B., B.O., Y.A. ve E.E.G. olduğu belirlendi. Kimliklerinin belirlenmesinin ardından adresleri de tespit edilen saldırganlar gözaltına alındı. (Çetin AYDIN / İSTANBUL)