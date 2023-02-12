'Suriye'den Türkiye'ye yönelik yeni bir göç olacağı' iddialarına yalanlama

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İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Suriye'den ülkemize yönelik yeni bir göç dalgasının olduğuna ilişkin sosyal medyada sorumsuzca dolaşıma sokulan paylaşımlar yalan ve hayal ürünüdür. Bu paylaşımlara ve iddia sahiplerine itibar edilmemelidir" denildi.