Suriye'de terör operasyonu! Münbiç istihbaratındaki Helin İşenme gözaltında

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MİT Başkanlığı tarafından PKK/KCK-PYD/YPG bölücü terör örgütüne karşı yürütülen çalışmalar neticesinde; “Örgütün sözde Münbiç İstihbarat yapılanması içerisinde görev almış Sterk/Amara Amed/Sena Kod Helin İŞENME’nin Türkiye’ye geçiş arayışında olduğu” bilgisi elde edilmiştir.

MİT Başkanlığı’nca sağlanan istihbari destek ile Suriye Milli Ordusu’na bağlı yerel güvenlik güçleri tarafından düzenlenen operasyon neticesinde Sterk/Amara Amed/Sena Kod Helin İŞENME Türkiye’ye geçmek üzereyken yakalanarak gözaltına alınmıştır.

Örgütün kırsal kadrosuna 2016 yılında katılan ve 2017 yılında Diyarbakır 5. Sulh Ceza Hâkimliği tarafından Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma suçlamasıyla hakkında tutuklama/yakalama kaydı bulunan Sterk/Amara Amed/Sena Kod Helin İŞENME, yargılanmak üzere Güvenlik Güçleri’ne teslim edilmiştir.