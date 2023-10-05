Suriye’de nokta operasyon... İstiklal patlamasının planlayıcısı öldürüldü

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Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), İstanbul İstiklal Caddesi’nde 13 Kasım 2022’de düzenlenen 6 kişinin hayatını kaybettiği, 81 kişinin yaralandığı bombalı saldırının ardından eylemin failleri Ahlam Albashır Saleh ile Bilal Hassan’ı yönlendiren, PYD/YPG işbirlikçisi Halil Menci’yi 22 Şubat 2023 tarihinde Suriye’de etkisiz hale getirmişti. Olayla ilgili çalışmalarını sürdüren MİT, terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG tarafından Türkiye’ye yönelik eylemler gerçekleştirmek amacıyla Mayıs 2022’de kurulan 14 kişilik istihbarat yapılanmasında yer alan ‘Mazlum Afrin’ kod adlı Nabo Kele Hayri’nin Suriye’de olduğunu tespit etti. Suriye içinde farklı yerleşim yerlerinde istihbarat sorumluluğu yapan terörist, takibe alındı. Çalışmalar sonucunda Suriye/Haseke’de bulunduğu belirlenen Hayri, dün MİT’e ait özel bir ekip tarafından nokta operasyonla etkisiz hale getirildi. Hayri’nin İstiklal saldırısının faili Ahlam Albashır Saleh’e Suriye’de bizzat iki haftalık özel bir eğitim verdiği ve akabinde Türkiye’ye gönderilmesini organize ettiği öğrenildi. Hayri’nin ayrıca Barış Pınarı Harekât bölgesinde 2 Mayıs 2021 tarihinde gerçekleştirilen ve 4 sivilin hayatını kaybettiği bombalı saldırının da organizatörü olduğu belirlendi.