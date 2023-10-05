×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Suriye’de nokta operasyon... İstiklal patlamasının planlayıcısı öldürüldü

Güncelleme Tarihi:

#MİT#İstiklal Patlaması#Suriye
Suriye’de nokta operasyon... İstiklal patlamasının planlayıcısı öldürüldü
Oluşturulma Tarihi: Ekim 05, 2023 07:00

Suriye/Haseke’de bulunduğu belirlenen Nabo Kele Hayri, dün MİT’e ait özel bir ekip tarafından nokta operasyonla etkisiz hale getirildi.

Haberin Devamı

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), İstanbul İstiklal Caddesi’nde 13 Kasım 2022’de düzenlenen 6 kişinin hayatını kaybettiği, 81 kişinin yaralandığı bombalı saldırının ardından eylemin failleri Ahlam Albashır Saleh ile Bilal Hassan’ı yönlendiren, PYD/YPG işbirlikçisi Halil Menci’yi 22 Şubat 2023 tarihinde Suriye’de etkisiz hale getirmişti. Olayla ilgili çalışmalarını sürdüren MİT, terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG tarafından Türkiye’ye yönelik eylemler gerçekleştirmek amacıyla Mayıs 2022’de kurulan 14 kişilik istihbarat yapılanmasında yer alan ‘Mazlum Afrin’ kod adlı Nabo Kele Hayri’nin Suriye’de olduğunu tespit etti. Suriye içinde farklı yerleşim yerlerinde istihbarat sorumluluğu yapan terörist, takibe alındı. Çalışmalar sonucunda Suriye/Haseke’de bulunduğu belirlenen Hayri, dün MİT’e ait özel bir ekip tarafından nokta operasyonla etkisiz hale getirildi. Hayri’nin İstiklal saldırısının faili Ahlam Albashır Saleh’e Suriye’de bizzat iki haftalık özel bir eğitim verdiği ve akabinde Türkiye’ye gönderilmesini organize ettiği öğrenildi. Hayri’nin ayrıca Barış Pınarı Harekât bölgesinde 2 Mayıs 2021 tarihinde gerçekleştirilen ve 4 sivilin hayatını kaybettiği bombalı saldırının da organizatörü olduğu belirlendi. 

Haberle ilgili daha fazlası:
#MİT#İstiklal Patlaması#Suriye

BAKMADAN GEÇME!