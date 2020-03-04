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Musa KESLER
Haber Giriş: 04.03.2020 - 07:00,Son Güncelleme:/

Suriye, Yunan mültecilere kucak açmıştı

Musa KESLER
Musa KESLER
mkesler@hurriyet.com.tr
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Musa KESLER
Musa KESLER
mkesler@hurriyet.com.tr
Suriye, Yunan mültecilere kucak açmıştı
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Yunan güvenlik güçleri, kapılarına sığınan göçmenlere insanlık dışı tavır sergilerken, atalarının İkinci Dünya Savaşı’daki Nazi işgali sırasında Suriye’ye sığındığı günleri unutmuş görünüyor.

 İkinci Dünya Savaşı sırasında 1941’de Almanya’daki Naziler ve İtalyanlar ittifak halinde Yunanistan’a yöneldi. Almanların Yunan sınırına yaklaşmasıyla birlikte hem iç kesimlerden hem de adalardan yüz binlerce Yunan vatandaşı ülkeden kaçtı.

TÜRKİYE’YE DE SIĞINDILAR

Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu on binlerce kişiden kiminin ilk durağı Türkiye oldu. Bazıları Türkiye’de kalmayı tercih ederken bir kısmı trenlere binerek Suriye sınırına gitti. Bazıları ise adalardan deniz yoluyla Filistin ve Mısır gibi ülkelere sığındı. Suriye’ye giden Yunan mülteciler için Halep’teki Neyrab’da bir mülteci kampı oluşturulmuş, gelen Yunanlar burada misafir edilerek her türlü ihtiyaçları karşılanmıştı. Bu süreçte Türkiye de kıtlık ve yokluk çeken Yunanistan’a TIR’lar dolu insani yardım malzemesi göndermişti.

MARİA HİÇ UNUTMAMIŞ

Bu dönemde Mısır bölgesinde 500 Yunan mülteciyi taşıyan İngiliz gemisi SS Empire Patrol’da yangın çıktı ve aralarında 14 çocuğun da olduğu 33 kişi hayatını kaybetti. Çoğunlukla Sakız Adası’ndan, Girit’ten, Midilli’den ve Yunanistan’ın diğer birçok bölgesinden kaçan mülteciler savaştan sonra geri döndü. O dönemi hatırlayanlardan Maria Andreai verdiği bir röportajda yaşadıklarını, “Almanlar buradaydı. Ben üç yaşındaydım. Kaçak olarak Türkiye’ye geçtik ve oradan Halep’teki El Nayrab kampına giden trene bindik” diye anlattı. Andreai devamında şunları söyledi: “Yaşlı kadınlar sarmıştı etrafımı. Sonra Türk sınırındayken askerlerin ‘Gel buraya, gel buraya’ diye bağırdığını hatırlıyorum. Koşarak kaçtık. Sonra ben yere düştüm. Sonunda bizi bıraktı. Ama bunu hiç unutamam.”

 

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Musa KESLER
Musa KESLER
mkesler@hurriyet.com.tr
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