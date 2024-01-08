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Suriye ve Irak’ta 15 terör hedefi  vuruldu

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#Milli Savunma Bakanlığı#TSK#Türk Silahı Kuvvetleri
Suriye ve Irak’ta 15 terör hedefi  vuruldu
Oluşturulma Tarihi: Ocak 08, 2024 07:00

Türk Silahı Kuvvetleri’nin (TSK) Suriye’nin ve Irak’ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik operasyonları devam ediyor.

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Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgesinde saldırı hazırlığı yapan 6 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hâle getirildiği belirtildi. Bakanlıktan yapılan bir diğer açıklamada da şu bilgiler paylaşıldı: “Irak’ın kuzeyindeki Metina, Gara, Hakurk, Kandil ve Asos bölgelerinde bulunan terörist hedeflerine hava harekâtları icra edilmiş, icra edilen hava harekâtlarıyla Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) tarafından kullanılan ve içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak ve depolardan oluşan 15 hedef imha edilmiştir. İcra edilen harekâtlarda azami oranda yerli ve millî mühimmat kullanılarak çok sayıda terörist etkisiz hâle getirilmiştir.” m ANKARA

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#Milli Savunma Bakanlığı#TSK#Türk Silahı Kuvvetleri

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