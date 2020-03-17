Şüpheli araçtan tabanca ve sopa çıktı
OSMANİYE'nin Sumbas ilçesinde, şüphe üzerine durdurulan otomobilden kurusıkıdan dönüştürülmüş tabanca ve bir adet sopa ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.
Sumbas İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, Hükümet Caddesi üzerindeki İlçe Emniyet Müdürlüğü binası ile kaymakamlık binası yakınında duran, 58 AAK 550 plakalı araçtan şüphelenerek arama yaptı. Yapılan incelemede 9 milimetre çapında seri numarası kazınmış vaziyette kurusıkıdan dönüştürülmüş olduğu değerlendiren bir adet tabanca ve bir adet sopa ele geçirildi. Araç içerisindeki M.İ. ve M.O. işlem yapılarak, adli soruşturma başlatıldı.
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