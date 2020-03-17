Şüpheli araçtan tabanca ve sopa çıktı

Sumbas İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, Hükümet Caddesi üzerindeki İlçe Emniyet Müdürlüğü binası ile kaymakamlık binası yakınında duran, 58 AAK 550 plakalı araçtan şüphelenerek arama yaptı. Yapılan incelemede 9 milimetre çapında seri numarası kazınmış vaziyette kurusıkıdan dönüştürülmüş olduğu değerlendiren bir adet tabanca ve bir adet sopa ele geçirildi. Araç içerisindeki M.İ. ve M.O. işlem yapılarak, adli soruşturma başlatıldı.