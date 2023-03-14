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Sünnet için götürülen çocuğun bademcikleri alınmıştı! 12 personele soruşturma açıldı

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#Sünnet#Bademcik Ameliyatı#Diyarbakır
Sünnet için götürülen çocuğun bademcikleri alınmıştı 12 personele soruşturma açıldı
Oluşturulma Tarihi: Mart 14, 2023 16:07

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde, sünnet için hastaneye götürülen B.Y.'nin (4) bademciklerinin ameliyatla alınmasıyla ilgili incelemede, aralarında doktorların da olduğu 12 personel hakkında idari soruşturma başlatıldı.

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Ergani ilçesinde, anne S.Y., oğlu B.Y.'yi sünnet ettirmek için geçen hafta devlet hastanesine götürdü. B.Y., işlemlerin ardından operasyon için hazırlandı. Kulak Burun Boğaz Servisi'ne götürülen B.Y.'nin burada bademcikleri alındı. Üroloji odasında bekleyen aile, kısa sürmesi gereken işlem uzayınca görevlilere sorup durumu öğrendi. Sünnet için götürdükleri hastanede çocuklarının bademcik ameliyatı yapılması nedeniyle aile doktorlardan şikayetçi oldu.

Sünnet için götürülen çocuğun bademcikleri alınmıştı 12 personele soruşturma açıldı

SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan incelemenin ardından Üroloji ve Kulak Burun Boğaz servislerinde, aralarında doktorların da olduğu 12 personel hakkında idari soruşturma başlatıldı.

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Sünnet için götürülen çocuğun bademcikleri alınmıştı 12 personele soruşturma açıldı

Ailenin şikayetiyle savcılık, B.Y. ile ilgili tüm tetkik ve raporları istedi. Kısa sürede dosyayı hazırlayan ailenin avukatı raporları savcılığa sundu.

Sünnet için götürülen çocuğun bademcikleri alınmıştı 12 personele soruşturma açıldı

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#Sünnet#Bademcik Ameliyatı#Diyarbakır