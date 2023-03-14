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Sünnet düğününde 11 milyonluk takı

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#Sultanbeyli#İstanbul#Düğün
Oluşturulma Tarihi: Mart 14, 2023 16:15

İstanbul Sultanbeyli'de düzenlenen sünnet düğününde milyonlar havada uçuştu. Gecenin sonunda 11 milyon 750 bin TL toplandı. Masa üzerinde toplanan balya balya paralar bavullara koyularak salondan çıkarıldı.

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İstanbul Sultanbeyli’de Karslı Adem Baran’ın oğlu için düzenlediği sünnet düğününde milyonlar havada uçuştu. Sünnet düğünü, aşiret mensupları tarafından cep telefonları ile saniye saniye kayıt altına alındı. Masa üzerine konulan balya balya paralar, sayımın ardından bavullara konularak salondan çıkarıldı. Yöresel müzik eşliğinde başlayan sünnet düğünü, gecenin ilerleyen saatlerine kadar sürdü.

Sünnet düğününde 11 milyonluk takı

Adem Baran, "Misafirlerimizden Allah razı olsun. Çok kalabalıktı. Bu mutlu günümüzde bizi yalnız bırakmayan herkese çok teşekkür ediyorum. 11 milyon 750 bin TL geldi. Herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

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#Sultanbeyli#İstanbul#Düğün

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