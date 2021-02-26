MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSUNGUR, kara, hava, deniz platformlarına entegre edilebilecek
GeriGündem SUNGUR, kara, hava, deniz platformlarına entegre edilebilecek
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
DHA
Haber Giriş: 26.02.2021 - 12:46 | Son Güncelleme:

SUNGUR, kara, hava, deniz platformlarına entegre edilebilecek

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
SUNGUR, kara, hava, deniz platformlarına entegre edilebilecek
Abone Olgoogle-news

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, SUNGUR Hava Savunma Sistemi'nin portatif özelliğiyle kara, hava, deniz platformlarına entegre edilebileceğini duyurdu.

Savunma Sanayii Başkanı Demir, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 'SUNGUR, azami menzil ve irtifada hareketli hedefe karşı yaptığı başarılı test atışıyla katmanlı hava savunmasındaki rolünü sağlamlaştırdı. Roketsan tarafından geliştirilen SUNGUR Hava Savunma Sistemi portatif özelliğiyle kara, hava, deniz platformlarına entegre edilebilecek' ifadesini kullandı.

SUNGUR, kara, hava, deniz platformlarına entegre edilebilecek

SUNGUR, kara, hava, deniz platformlarına entegre edilebilecek


 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi