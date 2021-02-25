Atak 2'nin teslimat töreni gerçekleşti

Türk mühendisleri tarafından üretilen Atak helikopterleri daha önce Mehmetçik ve Jandarma'nın hizmetine sunulmuştu. Bugün de Emniyet Genel Müdürlüğü'nün hizmetine sunuldu. TUSAŞ'ta bir teslim töreni düzenlendi.

T129 Atak helikopteri hizmete sunuluyor. Hemen önünde silah sistemini görüyoruz. Çok kısa sürede atış yapan sistem aslında karadaki güvenlik güçlerinin en büyük destekçisi. Kamera sistemleri ve görüntüleme sistemleri ise helikopterin burnunda yer alıyor.

Bu helikopter hafif taaruz helikopteri. Radarlarda görünmeyecek tasarıma sahip. Kokpiti de bu düşünülerek yapılmış durumda. İki kişilik bir helikopter. Onların arkasında silah sistemi var yine. Oldukça büyük ve kullanışlı bir sistem. Bu nedenle TSK ve Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı bu sisteme sahip.

50'den fazla atak helikopteri Mehmetçik'e sunuldu. Bugün de Türk polisi ilk helikopterine kavuşacak. Yurtdışı ve yurtiçinde atak helikopterleri kullanılmış olacak. Daha önceden gördüğümüz Atak faz1'den farklı. Bir tehdit noktasında pilotunu uyarıyor.