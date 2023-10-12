Sunal’ın Mercedes’i satışa çıkarıldı

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Giresun’da yaşayan Yılmaz, “2007 yılında bu arabayı almıştım. Alırken Kemal Sunal’ın olduğunu bilmiyordum. Öğrendiğimde çok mutlu oldum ve o günden sonra arabaya adeta gözüm gibi baktım. Artık satmaya karar verdim. Alacak kişi, benim gibi Kemal Sunal’ın maneviyatına saygı da duymalı” dedi.

Kemal Sunal, 1984 model Mercedes’ini “Keriz”, “Sevimli Hırsız”, “Garip” gibi birçok filminde de kullanmıştı.

‘GÜL HANIM DAYANAMADI’

Arabayı daha önce Kemal Sunal’ın eşi Gül Sunal’a satmak istediğini de açıklayan Yılmaz, şöyle devam etti: “Kemal Sunal’ın vefatının ardından davet üzerine 72’nci yaş gününe katılmıştım. Kemal Sunal’ın eşi ve kızı çok duygulanmıştı. Gazeteciler Gül Sunal’a ‘Arabayı satın almak ister misiniz?’ diye sorduklarında gözyaşlarını tutamamıştı ve ‘Bu arabayı alırım ama o hatıralarına dayanamam, o yükü kaldıramam’ diyerek almak istemediğini ifade etmişti.”