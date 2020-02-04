MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSümeyye için adalet istiyorlar
GeriGündem Sümeyye için adalet istiyorlar
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Aziz ÖZEN / İSTANBUL
Haber Giriş: 04.02.2020 - 07:00,Son Güncelleme:/

Sümeyye için adalet istiyorlar

Aziz Özen
Aziz Özen
azizozen@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Aziz Özen
Aziz Özen
azizozen@hurriyet.com.tr
Sümeyye için adalet istiyorlar

Ehliyetsiz Abdülbaki Sayan’ın (20) kurbanı olan İstanbul’da Üsküdar Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde okuyan Sümeyye Kılınç için, okul arkadaşları #SümeyyeİçinAdalet etiketiyle imza kampanyası başlattı

İstanbul’da Üsküdar Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde okuyan Sümeyye Kılınç (21), 11 Ocak 2020 akşamı okul harçlığını çıkartmak için hafta sonları çalıştığı Pendik’teki mağazadan evine giderken, ehliyetsiz trafik magandası Abdülbaki Sayan’ın (20) kurbanı oldu. Sayan, ‘taksirle ölüme neden olma’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Baba Nevzat Kılınç “Çıkmaz sokakta bu kadar hız yapan cani frene dahi basmamış. Bu bir trafik kazası değil, cinayettir” dedi. Sümeyye’nin okul arkadaşları da trafik magandasının hak ettiği cezayı alması için #SümeyyeİçinAdalet etiketiyle imza kampanyası başlattı. 

False
Aziz Özen
Aziz Özen
azizozen@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle