Sümeyye için adalet istiyorlar

İstanbul’da Üsküdar Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde okuyan Sümeyye Kılınç (21), 11 Ocak 2020 akşamı okul harçlığını çıkartmak için hafta sonları çalıştığı Pendik’teki mağazadan evine giderken, ehliyetsiz trafik magandası Abdülbaki Sayan’ın (20) kurbanı oldu. Sayan, ‘taksirle ölüme neden olma’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Baba Nevzat Kılınç “Çıkmaz sokakta bu kadar hız yapan cani frene dahi basmamış. Bu bir trafik kazası değil, cinayettir” dedi. Sümeyye’nin okul arkadaşları da trafik magandasının hak ettiği cezayı alması için #SümeyyeİçinAdalet etiketiyle imza kampanyası başlattı.