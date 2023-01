Sümeyye Erdoğan Bayraktar: Çok çeşitli hizmetlerle kadınlarımıza destek olduğumuz bir merkez

Haberin Devamı

KADEM Kadın Destek Merkezi, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ortaklığında 2022 yılında kuruldu. Zeytinburnu Belediyesi, Fatih Belediyesi, Beyoğlu Belediyesi desteğiyle İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) projesi olarak hayata geçirilen Kadın Destek Merkezi'nin resmi açılışı bugün gerçekleşti. Açılışa, KADEM Mütevelli Heyet Başkanı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, KADEM Yönetim Kurulu Başkanı Saliha Okur Gümrükçüoğlu, Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan, Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, proje paydaşları ve davetliler katıldı. Edirnekapı'da yer alan merkezin açılış konuşmasını, KADEM Yönetim Kurulu Başkanı Saliha Okur Gümrükçüoğlu yaptı. Açılışın ardından paydaşlarla birlikte merkez gezildi. KADEM Mütevelli Heyet Başkanı Sümeyye Erdoğan Bayraktar da, merkez gezisinin ardından açıklamalarda bulundu.

KADINLARI SOSYAL HİZMET UZMANLARI VE PSİKOLOGLAR DİNLİYOR

Merkez açılışından sonra açıklamalarda bulunan Sümeyye Erdoğan Bayraktar, “Kadın ve Demokrasi Vakfı olarak bizim için çok heyecanlı bir gün. Kadın Destek Merkezimizi açıyoruz. Bugün resmi açılışını yapıyoruz ama projemiz aslında çalışmaya başladı. Kadınlarımızın, kapsamlı bir şekilde hizmet aldıkları bir proje burası. Çok çeşitli hizmetler veriyor merkezimiz. Kadınlarımız gelip başvurduklarında, kendi ihtiyaçlarını anlatıyorlar ve onları sosyal hizmet uzmanlarımız ve psikologlarımız dinliyor. İlk önce ihtiyaç tespiti yapılıyor. Bunun çözüm haritasını da, çözüm yolunu da danışanlarla beraber çiziyorlar. Onların iradelerini esas alarak bir çözüm yolu çiziliyor. Gerektiğinde eğitim ve istihdama yönlendirme, gerektiğinde psikolojik destek şeklinde, hukuki destek şeklinde hizmetler gerek burada veriliyor, burayı aşan konularda ise bakanlıklarımıza, ilgili il müdürlüklerine, ilgili kurumlara, yönlendiriliyorlar. Sonuna kadar da takibi yapılıyor. Bir yönlendirme yapılıp bırakılmıyor. Bütün kadınlarımızın sonuna kadar iyi oluş hallerini desteklemek adına takip edildikleri, buradan daha huzurlu, kendi ayakları üzerinde durabilen bireyler olarak çıkabilmeleri hedefleniyor. Meslek edindirme atölyeleri de yapılıyor. Sığınmacılar için Türkçe kursları da veriliyor. Çok çeşitli hizmetlerle kadınlarımıza destek olduğumuz bir merkez. Tüm paydaşlarımıza da teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

KADINLARIN ŞİDDET YA DA MADDİ SORUNLAR DIŞINDA DA SORUNLARI VAR

KADEM Yönetim Kurulu Başkanı Saliha Okur Gümrükçüoğlu da, yaptığı açılış konuşmasında, “KADEM, kadınları desteklemek ve onların iyi oluş hallerine katkı vermek adına pek çok faaliyet yürütüyor. Ve on yıldır binlerce kadına farklı alanlarda destek olmaya çalışıyoruz. Kapımızı çalan tek bir kadını dahi geri çevirmemeye özen gösterdik. Bu süreçte gördük ki kadınların şiddet ya da maddi sorunlar dışında da sorunları var. Psikolojik sorunlarım var ama konuşabileceğim kimse yok. Hiç komşum yok, sosyalleşemiyorum. Çocuklarımı yeterli olamadığımı hissediyorum. Evde boş oturmaktan sıkıldım. Artık bir şeyler yapmak, üretmek istiyorum. Bu gibi cümleleri kadınlardan sıklıkla duyar olduk. Biz bu noktada kadınlara destek verecek, hepsinden önemlisi ihtiyaçlarını tespit edecek bir adres olmak istedik. Bunun üzerine kolları sıvadık ve kadınların gereksinimlerine, isteklerine duyarlı, sürdürülebilir ve bütüncül yaklaşımlı bir Kadın Destek Merkezi kurduk. Merkezimizi dil, din, ırk, etnik grup ayırt etmeksizin kadınların erişebileceği ve yardım alabileceği bir yapıda oluşturduk. Merkezimizde İstanbul'da yaşayan eğitimde veya istihdamda yer almayan genç kadınlara ulaşmayı hedefliyoruz. Özellikle çocuk evlerinde kalan 15 ila 18 yaş arasındaki kız çocukları ile geçici koruma statüsünde bulunan genç kadınlar bu hizmetlerimizden yararlanabilecek" diye konuştu.

KADINLAR 'BEN İYİYİM' DİYENE KADAR YOL YÜRÜYORUZ

Gümrükçüoğlu, “Kadınlar bize başvurduklarında ihtiyaçlarını buradaki ekibimizle tespit ediyorlar. Biz onların eline bir reçete vermiyoruz. Danışmanlarımız, psikologlarımız, sosyal hizmet uzmanlarımızla birlikte görüşüyorlar. Riskleri, ihtiyaçları, güçlü yanlarını zayıf yanlarını beraber tespit ediyorlar. Beraber bir yolu yürümeye başlıyorlar. Kapıdan girdiği anda her kadının danışanıyla birlikte kendisine çizdiği özel bir rotası var. Merkezimizde kurslar ve atölyeler de var. Kadınların iyi oluş hallerini hızlandıracak ortam sağlıyoruz. Ekonomik güçlendirme, istihdama kazandırma, meslek edindirmeye yönelik eğitimlerimiz de var. Yaşam becerileri geliştirme, kadın sağlığı çalışmaları alanında da merkezimizde hizmetler mevcut. Danışanlarımız merkezimize geldikleri zaman çocuklarını uzmanların da eşlik ettiği bir oyun alanına bırakabiliyorlar. Çok yeni olmasına rağmen bugüne kadar 150 kadın danışanımıza destek verdik. Kadınlar, kendilerini tamamen 'ben iyiyim, ruhen de iyiyim, bedenen de iyiyim' diyene kadar onlarla birlikte yol yürüyoruz. KADEM olarak, her kadının insan onuruna yakışır bir hayatı hak ettiğine inanıyoruz. Uzun vadeli hedefimize gelince, İstanbul'da pilot olarak başlattığımız bu uygulamayı KADEM'in temsilciliklerinin olduğu, diğer illere de götürebilmek. Şu an 53 ilimiz var" ifadelerini kullandı.

TÜM KADINLAR MERKEZDEN FAYDALANABİLİYOR

Merkez, İstanbul'da yaşayan, 15-29 yaş arası, ne eğitimde ne de iş yaşamında yer bulabilmiş genç kadınların, psiko-sosyal, ekonomik ve eğitime ilişkin sorunlarına çözüm üretmek amacıyla faaliyet gösteriyor. Kadınların 'İyi olma' halini güçlendirmek adına kurulan Kadın Destek Merkezi, istihdama ihtiyaç duyan, eğitim almak isteyen, ekonomik sorunlar yaşayan, hukuki konularda danışmanlık almak isteyen, psiko-sosyal konularda desteğe ihtiyacı olan ya da herhangi bir konuda zihninde soru işaretleri olan ve herhangi bir sınırlandırmaya gerek duymaksızın desteğe ihtiyaç duyan tüm kadınlara destek vermek üzere kuruldu. Merkez tüm bunları yaparken gizlilik esası ve kapsayıcı bir çalışma prensibi doğrultusunda hareket edecek.

Kadın Destek Merkezi'nden faydalanmak isteyen tüm kadınlar hafta içi 09.00- 17.00 saatleri arasında direkt adrese giderek ya da internet sitesinde yer alan başvuru formunu doldurarak merkeze ulaşabilecek.