Sultangazi'de üvey babalarına baltayla saldırdılar... İğrenç iddia ortaya çıktı

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Olay, 28 Ağustos Pazartesi günü saat 23.30 sıralarında Esentepe Mahallesi'nde meydana geldi. Bir binanın giriş katında ikamet eden Suriye uyruklu Ammar K., (48), yaklaşık 7 yıl önce Shirin A., ile ikinci evliliğini yaptı. Shirin A.'nın üç çocuğuyla birlikte yaşayan Ammar K., iddiaya göre, üvey kız çocukları F.A., (18) ve A.A.'ya (16) yaklaşık 4 yıl boyunca cinsel istismarda bulundu. Ammar K., yaşananları anlatmaları durumunda çocukları öldürmekle tehdit etti. Üvey baba Ammar K.'nın tehditlerine rağmen F.A., yaşadıklarını 18 yaşındaki erkek kardeşi M.A.'ya anlattı. F.A ve M.A., Pazartesi gece saatlerinde evde bulunan baltayı alarak, Üvey baba Ammar K. uyuduğu sırada odasına gitti. F.A., elindeki baltayla üvey babasına saldırdı. Balta kafasına isabet eden Ammar K., ağır şekilde yaralandı.

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OLAY YERİNDE POLİSE YANILTICI BİLGİ VERDİLER

Yaşanan olaya şahit olan anne Shirin A. ve olayı gerçekleştiren iki çocuğu dışarı çıkıp, bağırarak yardım istedi. Sesleri duyan mahalle sakinleri, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk tedavisinin ardından Ammar K.'yı ambulansla Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Polis ise olay ile ilgili çalışma başlattı. Anne Shirin A. ve çocukları olay yerinde polise, parkta olduklarını eve geldiklerinde Ammar K.'nın kanlar içerisinde olduğunu ve yerde balta olduğunu söylediler.

Hırsızlık girişiminden şüphelendiklerini söyleyen anne ve çocuklarının çelişkili ifadeleri üzerine polis, anne ve çocukları gözaltına aldı. Emniyetteki ifadelerinde F.A., ve M.A., suçlarını itiraf etti. F.A., ifadesinde üvey babası Ammar K.'nın kendisine ve kız kardeşi A.A.'ya dört yıl boyunca cinsel istismarda bulunduğunu, yaşananları erkek kardeşine anlattıktan sonra olay gecesi balta ile üvey babasına saldırdığını söyledi.

ÜVEY BABANIN HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR

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Gözaltına alınan kişilerin emniyetteki işlemleri devam ederken, hastanede tedavisi devam eden Ammar K.'nın hayatı tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

DIŞARI ÇIKAN ÇOCUKLAR 'BABAMI VURMUŞLAR' DEDİ

Olay gecesi yaşananları anlatan mahalle sakini Bayram Çınar, "Bizim yan tarafımızda oturuyorlar. Ben işten geliyordum. Sokağa geldiğim sırada çocukları dışarı çıktı. 'Babamı vurmuşlar' demeye başladılar. Adam galiba içeride yatıyormuş. Baltayla kafasına vurmuşlar. Çok kan kaybetmişti. Ondan sonra dizlerini çöküp, yatağa yaslanmıştı. Polise haber verdik. polis, olay yeri inceleme ve ambulans geldi. Sağlık ekiplerine yardım ederek, ambulansa koyduk. Kimi borçlular, alacaklılar yaptı diyor, kimi de eski eşi yaptı diyor. Kendisi iki evli. Biz de olayın neden olduğunu bilmiyoruz. Haseki Hastanesi'nde yatıyor. Komada olduğunu öğrendik" dedi.