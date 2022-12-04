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Sultangazi'de 'pes' derdirten hırsızlık! Ayakkabıyı kokladı, bisikleti çaldı

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#İSTANBUL#Polis#Hırsız
Sultangazide pes derdirten hırsızlık Ayakkabıyı kokladı, bisikleti çaldı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 04, 2022 10:44

Sultangazi'de apartmana giren hırsızlık şüphelisi, beğendiği ayakkabıyı didik didik inceleyerek kokladı. Ayakkabıları çalmaktan vazgeçen şüpheli, aynı katta bulunan bisikleti çaldı. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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Olay, 2 Kasım Cuma günü saat 18.00 sıralarında Sultançiftliği Mahallesi'nde meydana geldi. Kimliği belirsiz kişi, dış kapısı açık olan apartmana girdi. Bütün katları tek tek dolaşan şüpheli, ikinci katta bulunan dairenin önündeki bisikleti bir süre inceledi. Daha sonra ayakkabılığa yönelen şüpheli, bir çift ayakkabıyı gözüne kestirdi. Şüpheli, ayakkabıyı alarak uzun süre inceledi, kokladı.

Temiz bulduğu ayakkabıyı alan şüpheli, asansörün önündeki bisiklete tekrar yöneldi. Bisikleti de inceleyen şüpheli, aldığı ayakkabıları yerine koyarak, bisikleti aldı ve apartmandan ayrıldı.

Sultangazide pes derdirten hırsızlık Ayakkabıyı kokladı, bisikleti çaldı

O anlar ise, apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, apartmana giren kişinin önce bisikleti incelediği daha sonra ayakkabılığa yöneldiği, burada beğendiği bir ayakkabıyı aldıktan sonra uzun süre incelediği ve kokladığı görülüyor.

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Şüpheli incelediği ayakkabıyı yerine bıraktıktan sonra bisikleti alarak apartmandan ayrılıyor.

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#İSTANBUL#Polis#Hırsız

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