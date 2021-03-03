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Gündem
Emin YEŞİL / İSTANBUL, (DHA)
Haber Giriş: 03.03.2021 - 13:41 | Son Güncelleme:

Sultangazi'de inşaatta düşen işçi yaralandı

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Sultangazi'de inşaatta düşen işçi yaralandı

Sultangazi'de çalıştığı inşaatta yaklaşık 4 metre yükseklikten düşen kalıp ustası Mustafa Berk ağır şekilde yaralandı.

Olay, Cumhuriyet Mahallesi Şehadet Sokak üzerinde meydana geldi. Sokaktaki inşaatta çalışan 47 yaşındaki kalıp ustası Mustafa Berk, dengesini kaybederek, yaklaşık 4 metre yükseklikten beton zemine düştü. Berk, kafasından yaralandı. Çalışma arkadaşları ve çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı işçiye ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Yaralı işçi, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Mustafa Berk'in sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

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