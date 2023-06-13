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Sultangazi'de ilginç anlar! Sürücü kazadan sonra koşarak kaçtı

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#İSTANBUL#Sultangazi#Kaza
Sultangazide ilginç anlar Sürücü kazadan sonra koşarak kaçtı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 13, 2023 09:31

İstanbul Sultangazi'de seyir halindeki motosiklete çarpan otomobilin sürücüsü, kaza sonrası yanındaki arkadaşlarıyla beraber olay yerinden koşarak kaçtı. Kaza ile birlikte kaçan sürücü güvenlik kamerasına yansırken, polis sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

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Kaza, pazar günü saat 15.30 sıralarında Cebeci Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'nde meydana geldi. Gaziosmanpaşa yönünde seyir halinde olan ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 63 RD 525 plakalı otomobil, önünde seyir halinde olan Fatih Acar idaresindeki motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrularak iki aracın ortasına düşen Acar, yaralandı.

Kaza sonrası otomobil sürücüsü ve yanındaki iki arkadaşı koşarak olay yerinden kaçtı. Durumu fark eden vatandaşlar, kaçan sürücüyü ve arkadaşlarını yakalamak peşlerine düştü. Yaşanan kovalama sırasında sürücü ve arkadaşları izini kaybettirdi.

Yaralanan motosiklet sürücüsünün yardımına ilk olarak çevredeki vatandaşlar koştu. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Acar, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Acar'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polisin kaçan sürücüyü yakalama çalışmaları devam ediyor.

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"POLİS, OTOMOBİLDE ŞARJÖR BULMUŞ"

Yaşananları anlatan mahalle sakinlerinden Tacettin Sarıboğa, "Evde oturuyordum, bir ses geldi. Sesler üzerine kaza yerine geldim. Sürücü, yaralıyı bırakıp kaçmış. Polis geldi olay yerine. Otomobilde arama yaptı. Aramada bir şarjör bulmuş. Ambulans geldi, yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı" dedi.

YAŞANANLAR KAMERADA

Öte yandan Kaza anı ve sonrası yaşananlar güvenlik kamerası ve cep telefonu kameralarına yansıdı. Görüntülerde, kaza sonrası sürücü ve yanındakilerin koşarak kaçtığı, durumu fark eden vatandaşların kaçan kişileri yakalamak için peşlerinden koştukları görülüyor. (DHA)

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#İSTANBUL#Sultangazi#Kaza

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