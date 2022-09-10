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Sultangazi'de dehşet anları kamerada: Ayağından vurdu

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#Silah#Sultangazi#Saldırı
Sultangazide dehşet anları kamerada: Ayağından vurdu
Oluşturulma Tarihi: Eylül 10, 2022 09:45

Sultangazi'de iddiaya göre, satın aldığı telefonu geri iade etmek isteyen müşteri, olumsuz cevap alınca aynı gün akşam saatlerinde iş yeri sahibini silahla ayağından vurarak yaraladı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.   

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Olay, 30 Ağustos Salı günü Sultangazi Eski Edirne Asfaltı Caddesi üzerinde bulunan bir telefoncu dükkanında meydana geldi. İddiaya göre, Y.K., 10 gün önce iş yerinden cep telefonu satın aldı. Telefonu beğenmeyen iş yerine gelerek geri iade etmek istediğini söyledi. İş yeri sahibinin olumsuz cevap vermesi üzerine aralarında tartışma yaşandı. Y.K., daha sonra iş yerinden ayrıldı. Aynı günün akşam saatlerinde tanınmamak için kapşon ve cerrahi maske takan Y.K., iş yerine gelerek yanındaki silahla iş yeri sahibine bir el ateş açtı. Y.K., koşarak olay yerinden kaçarken, iş yeri sahibi açılan ateş sonucu sağ ayağından yaralandı. İş yeri sahibinin yardımına ilk olarak çevredeki vatandaşlar koştu. Yaralının kan kaybettiğini gören vatandaşlardan biri kemerini çıkarıp bacağını sardı.   

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Sultangazide dehşet anları kamerada: Ayağından vurdu

İLK MÜDAHALEYİ VATANDAŞLAR YAPTI 

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıyı ambulansla hastaneye kaldırdı. Olayla ilgili çalışma başlatan polis, Y.K.'yı yakalamak için çalışma başlattı. Güvenlik kamerası görüntülerinden ve iş yeri sahibinin verdiği bilgi doğrultusunda kaçan saldırganın kimliğini tespit eden ekipler, Y.K.'yı dün evinde gözaltına alarak, polis merkezi amirliğine götürdü. Y.K.'nın emniyetteki işlemleri devam ediyor.  

SALDIRI ANI KAMERADA

Öte yandan, yaşanan olay iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüler de, kapşonlu ve maskeli kişinin koşarak içeri girdiği, yanındaki silahla bir el ateş ettiği ve daha sonra yine koşarak olay yerinden uzaklaştığı, kaldırımda sohbet eden iki kişinin paniklediği görülüyor.

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#Silah#Sultangazi#Saldırı

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