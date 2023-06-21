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Sultangazi'de camiden musluk çalan şüphelinin fotoğraflarını duvara yapıştırdılar

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#İSTANBUL#Sultangazi#Cami
Sultangazide camiden musluk çalan şüphelinin fotoğraflarını duvara yapıştırdılar
Oluşturulma Tarihi: Haziran 21, 2023 09:59

SULTANGAZİ'de bir caminin tuvalet muslukları çalındı. O anlar kameraya yansırken, son günlerde artan hırsızlık olayları üzerine caminin dernek yöneticileri, hırsızlık şüphelilerinin fotoğraflarını şadırvan ve cami duvarına yapıştırdı.

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Olay, 18 Haziran Pazar günü saat 19.00 sıralarında Cebeci Mahallesi'nde bulunan Veli Ağa Camii'nde meydana geldi. Şadırvana gelen hırsızlık şüphelisi, bu sırada abdest alan cemaati görünce, kendisi de abdest almaya başladı. Şadırvandaki cemaatin gitmesini bekleyen şüpheli, abdest alıyormuş gibi yaparak, cemaatin dikkatini çekmemeye çalıştı. Kısa süre sonra abdest alan iki kişi, şadırvandan ayrıldı. Şüpheli ise, bir başka kişinin şadırvana gelmesi üzerine yerinden kalkarak, lavaboların olduğu bölüme yöneldi ve ellerini yıkadı.

EĞİLEREK KABİNLERİ KONTROL ETTİ

Gelen kişinin de şadırvandan ayrılması üzerine tuvaletlerin olduğu bölüme yönelen şüpheli, eğilerek tuvaletlerde kimsenin olup, olmadığını öğrenmeye çalıştı. Tuvalet kabinlerinin boş olduğunu anlayan şüpheli, kabinlere tek tek girerek, içerideki muslukları yerinden söktü. Şüpheli söktüğü muslukları montunun içine saklayarak, camiden ayrıldı.

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KAMERA GÖRÜNTÜLERİ İLE ORTAYA ÇIKTI

Akşam namazı için şadırvana gelenler, suların boşa aktığını ve muslukların yerinden söküldüğünü gördü. Cemaat, durumu caminin imamı ve müezzinine bildirdi. Kamera görüntülerini izleyen müezzin, muslukların bir kişi tarafından çalındığını gördü.

ŞÜPHELİLERİN FOTOĞRAFLARI DUVARA ASILDI

Son aylarda camide yaşanan hırsızlık olayları üzerine caminin dernek yöneticileri, çareyi şüphelileri ifşa etmekte buldu. Dernek yöneticileri, Musluk hırsızı ve daha önce cemaatin ayakkabılarını çalan bir başka şüphelinin fotoğraflarını caminin girişindeki duvara ve şadırvana astı.

"YORULDUK ARTIK"

Cami cemaatinden Kadir Ünlü, "Biz ikindi namazından çıktık. Akşam namazına doğru arkadaşın bir tanesi muslukların aktığını söyledi. Kendisine kapatmasını söyledim. O da muslukların yerinde olmadığını, söküldüğünü söyledi. İçeri girdim, beş tane musluğun olmadığını gördüm. Çok enteresan bir olay. Biz bu olaylardan yorulduk artık. Cam, çerçeve bile çaldılar. Sürekli hırsızlık oluyor. Bunun önüne nasıl geçeceğiz bilmiyorum" dedi.

Namaz kılmak için camiye gelen ve duvara yapıştırılan şüphelilerin fotoğraflarını gören bazı Cami cemaati ise, şaşkınlık yaşadı. Bir kişi, yaşanan olaydan duvardaki fotoğrafları gördükten sonra haberdar olduğunu söyledi.

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#İSTANBUL#Sultangazi#Cami

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