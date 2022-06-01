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Sultanbeyli'de taciz iddiası ortalığı karıştırdı

#Taciz#Sultanbeyli#Polis
Sultanbeylide taciz iddiası ortalığı karıştırdı

Sultanbeyli'de bir genç kızın girdiği telefoncuda tacize uğradığı iddiası ortalığı karıştırdı. Genç kızın yakınları mahalleyi savaş alanına çevirirken, polis kalabalığı dağıtmak için havaya ateş etti. Şüpheli gözaltına alınırken, yaşananlar mahalle sakinleri tarafından cep telefonu kameralarına kaydedildi.

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Olay, saat 19.00 sıralarında Necip Fazıl Mahallesi Antalya Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, 17 yaşındaki genç kız bir telefoncuya girdi. Dükkan sahibi tarafından taciz edilmek istenen genç kız çığlık atarak dükkandan ayrıldı. Durumu haber alan yakınları ve mahalle sakinleri ise dükkanın bulunduğu caddeye koştu. Telefoncu dükkanının camları kırılırken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis, şüpheliyi gözaltına alarak karakola götürdü. Öfkeli mahalle sakinleri ile kendilerini durdurmaya çalışan polis arasında gerginlik yaşandı. Kimi vatandaşlar ellerindeki taşları polise fırlattı. Ekipler, gaz kullanarak ve havaya ateş ederek kalabalığı dağıtmaya çalıştı. Olay yerine gelen Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürü Uğur Kurak, genç kızın yakınlarıyla görüşerek onları sakinleştirdi. Genç kız ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Mahallede yaşanan gergin anlar cep telefonu kameralarına yansıdı. 

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Sultanbeylide taciz iddiası ortalığı karıştırdı

SULTANBEYLİ KAYMAKAMLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Olayla ilgili Sultanbeyli Kaymakamlığı da bir açıklama yaparak gözaltına alınan V.U. ile ilgili adli işlem başlatıldığını duyurdu. Açıklamada, "İlçemiz halkından T.S adlı vatandaşımız, 2004 doğumlu kızı N.S'nin; (V.U) adlı vatandaş tarafından işyerinde taciz edildiği iddiasında bulunmuştur.  Şüpheli, güvenlik güçlerimizce yakalanarak hakkında adli işlem başlatılmıştır" denildi. 

Sultanbeylide taciz iddiası ortalığı karıştırdı

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#Taciz#Sultanbeyli#Polis

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