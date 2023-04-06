Süleymaniye’ye giden uçaklara hava sahası kapatıldı

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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Türk hava sahası, Irak Süleymaniye Uluslararası Havalimanı’nı iniş/kalkış için kullanacak hava araçlarının kullanımına 3 Nisan itibarıyla kapatılmıştır. Söz konusu karar, Süleymaniye’de PKK terör örgütünün faaliyetlerinin yoğunlaşması, terör örgütünün havalimanına nüfuz etmesi ve böylece uçuş güvenliğinin tehdit edilmesi çerçevesinde alınmıştır. İlk aşamada 3 Temmuz 2023 tarihine kadar geçerli olması öngörülen karar, anılan tarihe kadar yakından izleyeceğimiz gelişmeler ışığında tekrar gözden geçirilecektir.”

HELİKOPTER KAZASINDAN PKK’LILAR ÇIKMIŞTI

Türkiye sınırından 30 kilometre derinlikteki Irak’ın kuzeyinde yer alan Duhok vilayetine bağlı Amediye ilçesi Berkiyat köyü yakınlarında 17 Mart’ta AS350 Eurocopter tipi bir helikopter düşmüştü. Helikopterde 3’ü kadın 7 kişi ölmüş, ölenlerin arasında terör örgütü PKK’nın üst düzey yöneticileri olduğu ortaya çıkmıştı. Ayrıca söz konusu helikopterin Irak’ın Süleymaniye kentinden havalandığı ve Suriye’nin kuzeyine doğru gittiği kamuoyuna yansımıştı.