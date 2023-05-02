İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan CHP'ye FETÖ tepkisi

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İçişleri Bakanı ve AK Parti İstanbul 2. bölge milletvekili adayı Süleyman Soylu, Gaziosmanpaşa'da kanaat önderleriyle kahvaltıda buluştu yaptı. Soylu, “Bu üç terör örgütünün mensubiyeti kime aittir, Amerika'ya aittir. DEAŞ'ı biz mi icat ettik. DEAŞ'ı El Kaide'nin türevi, El Kaide'yi kim kurdu. Afganistan'da Rusya'ya karşı kurdu. Bu kadar açık ve net. Sonra El Kaide'den DEAŞ türedi. FETÖ'yü biz mi icat ettik. Dünyanın hangi ülkesine istediğiniz zaman gidebiliyorsunuz, adam dünyanın 100'ün üzerinde üzerindeki ülkesinde yer kurdu. Amerika olmadan bu mümkün mü? Biz Türkiye olarak karşı çıktık. Şimdi, Tayyip Erdoğan tek başına oldu, tek başınadır. Öyle mi, hadi konuçlansın buralarda" dedi.

"O REKLAMLARI TAMAMEN KALDIRACAĞIZ"

Soylu, “Tayyip Erdoğan gitsin diyorlar kıymetli hemşehrilerim. Tayyip Erdoğan gitsin de kim gelsin? Yani Allah korusun ya. Şimdi belediye otobüs duraklarında bir reklam var gördünüz mü bilmiyorum. Ne diyorlar ona? Losyon mu diyorlar krem. Bir krem. Diyor ki 'O kadar doğaldır' diyor. 'Kız kıza yakın olmak kadar doğal' diyor. Tövbe estağfurullah. Bakın Türkiye'yi getirecekleri ve getirmek istedikleri yer burasıdır. Ticaret bakanımızla konuştuk. O reklamları tamamen kaldıracağız. Bu kadar basit. Böyle bir reklam biz kabul edemeyiz. İnsanımızın ahlakına, insanımızın yapısına yönelik bir reklamı elbette kabul edebilmek mümkün değildir. Televizyon dizilerinde muhakkak LGBT bir karakteri bir tarafa sıkıştırıveriyorlar. Muhakkak. Neden? İnsanımızı alıştıracaklar. Ben söylüyorum, alınıyorlardı. Sen kendin billboardlarda Kemal Kılıçdaroğlu olarak yazmışsın. Demişsin ki, ' Cinsel yönelimin her türlüsünü kabul edeceğiz' demişsin. Erkekle erkek kadınla kadının evlenmesini Türkiye üyeleri olarak getiriyorlar. Neden? Çünkü bizi yıllardır yıkamadılar. Bizim güçlü bir aile yapımız var" dedi.

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"3 YILDIR GENEL BAŞKAN YARDIMCILARI VE CHP BÜTÜN BU HAZIRLIKLARINI YAPIYOR"

“Tayyip Erdoğan gitsin diyenler kim gelsin diyor? FETÖ. Nereye gelecek FETÖ ? Devletin tekrar başına gelecek. Tam 3 yıldır genel başkan yardımcıları ve CHP bütün bu hazırlıklarını yapıyor. Tek tek Türkiye'yi dolaşıyor. 'Merak etmeyin siz, biz geri getireceğiz.' diye. Kadın ' Bu masa kumar masasıdır' diyor. Utancından şimdi masanın altına girdi. Yani bir yola çıkıyorsunuz. 4-5 tane ortak oldunuz. Ya birisi ortaklığınızı ya bu kumar ortaklığıdır diye ortaya koyarsanız memleketin işlerini yönetmek için kendi işlerinizi yönetmek için bir yolculuğa çıkmışsanız bunu kim kabul eder? Bunlar kabul ediyorlar." diyerek sözlerini noktaladı.