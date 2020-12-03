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ANKARA
Haber Giriş: 03.12.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

‘Suikastçı yalan, bilgisi doğru’

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‘Suikastçı yalan, bilgisi doğru’
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CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na suikast ihbarı iddiasına ilişkin şöyle konuştu:

Ekrem İmamoğlu’na suikast girişimi hazırlığı olduğuna ilişkin İBB ve İmamoğlu’nun koruma ekibine bilgi verildi. Emniyet Genel Müdürlüğü’nün yaptığı açıklama, suikast hazırlığında bir kişi yakalandı bilgisini reddediyor. Ama istihbari bilgi ile suikast girişiminden haberdar olduğunu söylüyor ve suikast haberini doğruluyor. İnşallah yalan çıkar."

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