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Suikast timi menfezden çıktı

#FETÖ#15 Temmuz#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Suikast timi menfezden çıktı

İzmir’deki Çiğli Ana Jet Üssü’nde 37 kişilik darbeci asker grubu FETÖ terör örgütünün emriyle, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a suikast amacıyla Marmaris’e doğru yola çıktı.

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Suikast timi saat 03.00 civarı Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konakladığı Marmaris’teki otele ulaşıp ablukaya aldı. Saldırı ve ardından çıkan çatışmada Cumhurbaşkanlığı koruması Mehmet Çetin ile Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü personeli polis memuru Nedip Cengiz Eker şehit oldu, 9 polis de yaralandı. Erdoğan o sırada darbe girişiminin ardından Marmaris’ten ayrılıp İstanbul’a yola çıkmıştı. Timdekilerin bir kısmı 11 gün sonra Marmaris’in ormanlık alanında yakalandı. İçlerinden biri FETÖ’nün ‘Çiğli üs imamı’ olduğu ortaya çıkan başçavuş Zekeriya Kuzu’ydu. Üs içindeki lakabı ‘Paşa’ydı. Menfezde yakalanıp çıkarıldığı ana ilişkin çarpıcı fotoğrafla birlikte utanç tarihine bu kez ‘menfez paşası’ olarak girdi.

Suikast timi menfezden çıktı

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#FETÖ#15 Temmuz#Cumhurbaşkanı Erdoğan

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